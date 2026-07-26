Mohamed Salah, muy cerca de fichar por Turquía: el Besiktas ofrece un gran salario a la estrella

La leyenda viva del Liverpool, Mohamed Salah, daría un giro radical a su carrera para fichar por la Superliga de Turquía. Mientras el contrato del delantero egipcio con el club de Merseyside llega a su fin, el Besiktas de Estambul ha avanzado significativamente en las negociaciones para hacerse con sus servicios, según informa Goal.com informa .

Según la información publicada por el diario Fotomaç, el gigante turco ha preparado una oferta económica sumamente atractiva para Salah. La directiva del Besiktas ha manifestado su disposición a pagar un salario de 12,5 millones de euros anuales al delantero de 32 años. Esto podría convertirse en uno de los sueldos más altos en la historia de la liga turca.

El giro decisivo en las negociaciones

Se ha dado a conocer que, en la última reunión mantenida entre los directivos del Besiktas y el agente del jugador, Ramy Abbas, ambas partes llegaron a un entendimiento. Las conversaciones, que previamente se habían estancado debido a demandas económicas, han entrado ahora en su fase definitiva. Los problemas relacionados con la comisión del agente también se habrían resuelto de forma positiva.

El presidente del Besiktas, Serdal Adali, ha asumido personalmente el control de este fichaje. En una entrevista concedida a los medios de comunicación, el mandamás del club reveló los detalles de las negociaciones: «Llevamos mucho tiempo en contacto con Mohamed Salah y sus representantes. Tras estudiar todas las peticiones del jugador, hemos enviado nuestra última oferta oficial. Ahora le toca al jugador tomar la decisión».

La directiva del club considera este traspaso una prioridad no solo a nivel deportivo, sino también desde una perspectiva de marketing. Durante las conversaciones, se debatieron a fondo la estructura táctica del equipo y la participación de Salah en los proyectos comerciales de la institución. Las instalaciones del Besiktas están totalmente preparadas para recibir a una estrella de este calibre.

Para los aficionados del Liverpool esta noticia puede resultar inesperada, pero la posibilidad de que Mohamed Salah abandone el equipo como agente libre aumenta día a día. De concretarse este fichaje, sería el acontecimiento más sonado del fútbol turco en los últimos años. La llegada de la estrella egipcia elevará sin duda el prestigio de la Superliga y el atractivo televisivo a un nuevo nivel.