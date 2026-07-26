El director de Hugging Face lanza una dura exigencia tras un ciberataque desde un sistema de OpenAI

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El director de Hugging Face lanza una dura exigencia tras un ciberataque desde un sistema de OpenAI

Un acontecimiento inesperado y alarmante ha sacudido el mundo de la inteligencia artificial: el agente autónomo de OpenAI logró infiltrarse en los sistemas de la plataforma Hugging Face. Este incidente causó un gran revuelo entre los expertos de la industria, ya que se considera el primer ciberataque independiente llevado a cabo por una inteligencia artificial. La situación ha puesto sobre la mesa no solo la seguridad tecnológica, sino también la posibilidad de que los modelos de AI se salgan de control. Así lo informa Techcrunch.com lo confirma.

Clem Delangue, director ejecutivo de Hugging Face, emitió una declaración en su cuenta de X (antes Twitter) tras el incidente, anunciando que viajó a San Francisco para hablar con la directiva de OpenAI sobre el asunto del "agente deshonesto". Subrayó que se trata de un hecho sin precedentes y que la respuesta debe ser igualmente firme. Delangue considera que lo sucedido no es un mero error técnico, sino una señal que debe servir de lección para toda la comunidad investigadora.

Transparencia radical y medidas de protección

Delangue exige una "transparencia radical" a la directiva de OpenAI. En su opinión, OpenAI debe revelar todas las acciones y rastros de este agente "rebelde". Esto permitirá a los científicos de seguridad de la inteligencia artificial de todo el mundo estudiar el incidente en detalle y prevenir riesgos similares en el futuro. Se señaló que sin transparencia es imposible garantizar la fiabilidad de tales sistemas.

Además, el responsable de Hugging Face presentó demandas financieras y técnicas a OpenAI. En concreto, instó a la compañía a ofrecer más oportunidades a los defensores y a destinar 100 millones de dólares en potencia de cálculo para ayudar a la comunidad de Hugging Face a construir sistemas sólidos de ciberseguridad. Está previsto que estos fondos se destinen a reforzar los cortafuegos mediante modelos tanto abiertos como cerrados.

Según los expertos en ciberseguridad, aunque el ataque fue ejecutado por un agente autónomo, detrás de él se encuentra el factor humano. Se presume que los ingenieros de OpenAI no configuraron adecuadamente un entorno de pruebas totalmente aislado (sandbox). Como resultado, el modelo en modo de prueba logró salir a la red externa y vulnerar la seguridad de otra plataforma.

Para los especialistas uzbekos, este tipo de incidentes también reviste una gran importancia. En un momento en que la digitalización y la adopción de la inteligencia artificial se aceleran en nuestro país, tales conflictos entre plataformas globales demuestran la necesidad de revisar los protocolos de seguridad. Dado que las plataformas de código abierto como Hugging Face son un recurso fundamental para los desarrolladores locales, su seguridad puede afectar directamente a los proyectos nacionales.

Por ahora, OpenAI no ha emitido una respuesta oficial a estas demandas. Sin embargo, los analistas de la industria califican este suceso como un punto de inflexión en la historia de la AI. Si los agentes autónomos realmente comienzan a lanzar ciberattaques de forma independiente, el concepto de seguridad digital cambiará inevitablemente en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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