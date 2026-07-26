Erling Haaland podría fichar por el Real Madrid en el futuro: la predicción de un excompañero

Se espera que la máquina de goles del Manchester City, Erling Haaland, se mude a la capital española en el futuro y vista la camiseta del Real Madrid. Así lo afirmó Magnus Wolff Eikrem, excompañero del jugador en el Molde, en una entrevista concedida a los medios. Según él, el atractivo y el prestigio del club madridista seguirán siendo el factor principal para el delantero noruego. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque Erling Haaland se encuentra actualmente en su mejor forma deportiva en la Premier League inglesa, su nombre se vincula constantemente con el «club blanco» cada vez que se abre el mercado de fichajes. Según Goal.com, Eikrem no solo confía en el traspaso del delantero a Madrid, sino que lo considera un hecho inevitable.

«Estoy absolutamente convencido de que este fichaje se hará realidad. El Real Madrid tiene tal poder a nivel mundial que es difícil decirle que no. Aunque actualmente juega en un gran club como el Manchester City, en Madrid podría alcanzar cotas aún más altas», declaró Eikrem en una entrevista con el diario AS.

Competencia y adaptación en una plantilla estelar

Actualmente, la plantilla del Real Madrid está repleta de estrellas ofensivas de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham. Muchos expertos temen que añadir otra superestrella a un plantel así pueda alterar el equilibrio del equipo. Sin embargo, Eikrem señala que el carácter de Erling Haaland le permitirá adaptarse a cualquier alineación estelar.

Según su excompañero, Erling Haaland nunca causa problemas en el campo ni en el vestuario. Es descrito como un jugador humilde, trabajador y que antepone los intereses del equipo a sus ambiciones personales. Esto le ayudará a encontrar rápidamente su lugar en Madrid también.

«Los mejores jugadores del mundo juegan allí y Erling es uno de ellos. Estoy convencido de que marcará muchos goles, se ganará el cariño de la afición y disfrutará jugando rodeado de estrellas tan talentosas como él. No habrá ningún problema de ego por su parte», añadió Magnus Wolff Eikrem.

Aunque el contrato actual de Erling Haaland con el Manchester City y sus éxitos en Inglaterra lo mantienen por ahora en el Etihad Stadium, dar el paso hacia Madrid parece ser solo cuestión de tiempo. El gigante español siempre ha tenido como objetivo reunir a los jugadores más fuertes y Haaland podría ser la pieza definitiva de este proyecto.