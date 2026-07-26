El Real Madrid da un giro radical en el mercado de fichajes: Se revelan los próximos planes

·34·Deportes
El Real Madrid da un giro radical en el mercado de fichajes: Se revelan los próximos planes

El club madrileño del Real Madrid continúa trabajando activamente para renovar y reforzar profundamente su plantilla en este mercado de fichajes de verano. En un contexto de rumores y especulaciones denominadas «sumerianas» por la prensa española, el «club blanco» está a punto de cerrar una serie de acuerdos importantes. Este proceso implica no sólo incorporar nuevos jugadores, así como deshacerse del exceso de peso en el equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información proporcionada por el medio deportivo, el club ya ha cerrado el fichaje de Marc Cucurella. Asimismo, la llegada a Madrid de futbolistas tan talentosos como Diomandé y Rodri se considera prácticamente un hecho. Estas incorporaciones han despertado un gran interés y optimismo entre los aficionados del equipo, elevando las expectativas a un nivel muy alto antes de la nueva temporada.

La estrategia de equilibrio de la plantilla

En la etapa actual, la tarea más importante a la que se enfrenta la directiva del Real Madrid es mantener el equilibrio de los fichajes. Además de comprar nuevos jugadores, la directiva del club busca garantizar la estabilidad financiera vendiendo a los futbolistas que no entran en los planes del equipo. Esta estrategia se considera crucial para mantener el prestigio del club en el mercado de fichajes y tener una posición de fuerza en las negociaciones.

Actualmente, hay cuestiones que deben resolverse en cada línea del equipo. En particular, reforzar el centro de la defensa sigue siendo una prioridad. Para fichar a un nuevo defensa central y a un centrocampista, el club debe revisar primero sus recursos disponibles.

Jugadores de los que se espera su salida

La cadena de cambios en la plantilla afecta principalmente al joven defensa Raúl Asencio. Su marcha permitirá hacer hueco a nuevos defensas. Del mismo modo, Álvaro Carreras es uno de los jugadores incluidos en la lista de transferibles.

  • Raúl Asencio: el principal candidato para dejar espacio a la llegada de un nuevo defensa;
  • Álvaro Carreras: despierta un gran interés por parte de los clubes de la Premier League;
  • Rotaciones en la línea medular.
El interés mostrado por varios equipos de la Premier League en Álvaro Carreras demuestra que el propio jugador está dispuesto a continuar su carrera en otro club. Esto permitirá al club madrileño realizar una operación lucrativa y optimizar aún más la plantilla.

Teniendo en cuenta que la ventana de fichajes está abierta hasta el 1 de septiembre, todavía le esperan muchas noticias inesperadas a la afición del Real Madrid. El objetivo del club no es sólo reunir una plantilla estelar, sino también fomentar una competencia sana en cada posición. Este será un factor clave para luchar por la victoria en todos los torneos la próxima temporada, incluida la Liga de Campeones.

Real MadridFichajesFútbolLa LigaDeporte
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Erling Haaland podría fichar por el Real Madrid en el futuro: la predicción de un excompañeroErling Haaland podría fichar por el Real Madrid en el futuro: la predicción de un excompañeroHoy, 21:55Mohamed Salah, muy cerca de fichar por Turquía: el Besiktas ofrece un gran salario a la estrellaMohamed Salah, muy cerca de fichar por Turquía: el Besiktas ofrece un gran salario a la estrellaHoy, 21:39Arda Güler se sincera sobre José Mourinho: «Es una gran oportunidad»Arda Güler se sincera sobre José Mourinho: «Es una gran oportunidad»Hoy, 21:367:0 y título: las chicas de Uzbekistán conquistan la CAFA7:0 y título: las chicas de Uzbekistán conquistan la CAFAHoy, 21:30Guskov tras su combate de ayer: «El capitán de Uzbekistán no se rinde»Guskov tras su combate de ayer: «El capitán de Uzbekistán no se rinde»Hoy, 21:26¿Cómo es trabajar con José Mourinho? Borja Mayoral revela las facetas inesperadas del técnico¿Cómo es trabajar con José Mourinho? Borja Mayoral revela las facetas inesperadas del técnicoHoy, 21:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán