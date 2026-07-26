El club madrileño del Real Madrid continúa trabajando activamente para renovar y reforzar profundamente su plantilla en este mercado de fichajes de verano. En un contexto de rumores y especulaciones denominadas «sumerianas» por la prensa española, el «club blanco» está a punto de cerrar una serie de acuerdos importantes. Este proceso implica no sólo incorporar nuevos jugadores, así como deshacerse del exceso de peso en el equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información proporcionada por el medio deportivo, el club ya ha cerrado el fichaje de Marc Cucurella. Asimismo, la llegada a Madrid de futbolistas tan talentosos como Diomandé y Rodri se considera prácticamente un hecho. Estas incorporaciones han despertado un gran interés y optimismo entre los aficionados del equipo, elevando las expectativas a un nivel muy alto antes de la nueva temporada.

La estrategia de equilibrio de la plantilla

En la etapa actual, la tarea más importante a la que se enfrenta la directiva del Real Madrid es mantener el equilibrio de los fichajes. Además de comprar nuevos jugadores, la directiva del club busca garantizar la estabilidad financiera vendiendo a los futbolistas que no entran en los planes del equipo. Esta estrategia se considera crucial para mantener el prestigio del club en el mercado de fichajes y tener una posición de fuerza en las negociaciones.

Actualmente, hay cuestiones que deben resolverse en cada línea del equipo. En particular, reforzar el centro de la defensa sigue siendo una prioridad. Para fichar a un nuevo defensa central y a un centrocampista, el club debe revisar primero sus recursos disponibles.

Jugadores de los que se espera su salida

La cadena de cambios en la plantilla afecta principalmente al joven defensa Raúl Asencio. Su marcha permitirá hacer hueco a nuevos defensas. Del mismo modo, Álvaro Carreras es uno de los jugadores incluidos en la lista de transferibles.

Raúl Asencio: el principal candidato para dejar espacio a la llegada de un nuevo defensa;

Álvaro Carreras: despierta un gran interés por parte de los clubes de la Premier League;

Rotaciones en la línea medular.

El interés mostrado por varios equipos de la Premier League en Álvaro Carreras demuestra que el propio jugador está dispuesto a continuar su carrera en otro club. Esto permitirá al club madrileño realizar una operación lucrativa y optimizar aún más la plantilla.

Teniendo en cuenta que la ventana de fichajes está abierta hasta el 1 de septiembre, todavía le esperan muchas noticias inesperadas a la afición del Real Madrid. El objetivo del club no es sólo reunir una plantilla estelar, sino también fomentar una competencia sana en cada posición. Este será un factor clave para luchar por la victoria en todos los torneos la próxima temporada, incluida la Liga de Campeones.