United Airlines podría comprar aviones Boeing 777-9 previamente rechazados

United Airlines, una de las mayores aerolíneas de EE. UU., está sopesando la compra de unos 20 aviones Boeing 777-9 que fueron fabricados por la corporación Boeing pero que han permanecido almacenados durante mucho tiempo. Según informó el medio AviaNews citando fuentes de la industria, estos aparatos estaban destinados inicialmente a Emirates, pero el gigante de Dubái se negó a recibirlos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se trata del primer lote producido entre 2019 y 2021, es decir, antes de que el programa Boeing 777X obtuviera su certificación completa. Debido a los años de retraso en el proceso de certificación, estas aeronaves no fueron puestas en servicio y se mantuvieron en áreas de almacenamiento especiales durante varios años. Fue precisamente este factor el que generó dudas sobre su estado técnico y su eficiencia económica.

¿Por qué Emirates rechazó estos aviones?

Tim Clark, presidente de Emirates, explicó abiertamente las razones para no aceptar estos aviones. Según él, llevar las unidades producidas inicialmente a la configuración de serie final requeriría un volumen masivo de trabajos de modernización. Esto no solo implica tiempo, sino también enormes costes financieros.

Además, Clark destacó que las condiciones de almacenamiento a largo plazo afectaron negativamente a la vida útil operativa general de los aviones. El jefe de Emirates también fue recordado por sus declaraciones irónicas. En una ocasión, expresó su descontento por el retraso del proyecto afirmando que estos aviones ahora solo servirían para "hacer latas de conservas de judías" para la empresa Heinz.

Importancia estratégica para Boeing y United Airlines

Si las negociaciones concluyen con éxito, United Airlines podría convertirse en el primer operador del Boeing 777-9 en EE. UU. Esto será un paso importante para que la aerolínea renueve su flota y aumente su capacidad de pasajeros. Para Boeing, este acuerdo es una oportunidad para resolver el problema de los aviones "problemáticos" estancados en almacenes que requieren grandes costes.

Hasta el momento, ni Boeing ni los representantes de United Airlines han hecho comentarios oficiales al respecto. Expertos de la industria opinan que, de concretarse el acuerdo, Boeing tendrá que ofrecer estos aviones con descuentos sustanciales o asumir parte de los costes de su modernización.

La serie Boeing 777 no es ajena al mercado de la aviación de Uzbekistán. La flota de nuestro transportista nacional cuenta con aviones de este tipo, que muestran una gran eficiencia en vuelos de larga distancia. El destino de la familia Boeing 777X sigue estando en el centro de atención de la industria aeronáutica mundial, incluidos los principales transportistas de tránsito de nuestra región.