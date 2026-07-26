Zeiss amplía su planta de óptica única para la producción de chips de 2 nm

La empresa alemana Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) ha anunciado una gran ampliación de su complejo de producción en Oberkochen. Como parte de este proyecto, se construirán nuevos edificios con una superficie de 25 000 metros cuadrados. Aquí se producirán sistemas ópticos únicos para las máquinas de litografía ASML, utilizados en la fabricación de los chips más avanzados del mundo. Este paso es de importancia estratégica para la industria mundial de semiconductores, ya que sin esta óptica es imposible crear procesadores modernos. Así lo informa Ixbt.com informó .

Actualmente, las fábricas de Zeiss en Oberkochen y Wetzlar son los únicos lugares del mundo que producen columnas ópticas para equipos de litografía EUV (ultravioleta extremo). Como ASML ha reconocido abiertamente en su informe anual, el volumen de suministro de máquinas de litografía depende precisamente de las capacidades de producción de Zeiss SMT. La empresa alemana es el único proveedor de lentes, espejos de alta precisión y sistemas de iluminación.

Un eslabón decisivo en la carrera tecnológica

El lanzamiento del nuevo complejo acelerará la producción de chips basados en procesos tecnológicos de 2 nm y más pequeños. Según ASML, para 2027 está previsto aumentar la producción de escáneres Low-NA EUV en un 30% respecto a los 65 anuales. Al mismo tiempo, el tiempo de montaje de un solo complejo de litografía se reducirá de las 22 semanas actuales a 15-16 semanas. Esto permitirá satisfacer más rápidamente la demanda de smartphones, IA y procesadores de servidores en el mercado global.

La creación de módulos ópticos para los sistemas de nueva generación, conocidos como High-NA EUV, es una tarea de ingeniería sumamente compleja. Una sola columna óptica consta de más de 40 000 piezas y pesa 12 toneladas. El sistema de iluminación tiene otros 25 000 componentes y un peso de 6 toneladas. La producción de equipos de tal complejidad requiere no solo alta tecnología, sino también un entorno de precisión extrema.

La fabricación de espejos individuales dentro de los sistemas ópticos lleva varios meses. Las piezas terminadas se prueban en enormes cámaras de vacío que pesan más de 150 toneladas. Los especialistas miden la desviación de la superficie con una precisión de fracciones de nanómetro. Tal nivel de precisión no se puede lograr en ningún otro lugar del mundo, lo que convierte a Zeiss en un monopolio tecnológico.

Indicadores financieros y planes futuros

ASML está destinando grandes fondos para apoyar a su socio clave. A finales de 2025, el volumen de préstamos concedidos a Zeiss SMT alcanzó los 1,91 mil millones de euros, y se transfirieron otros 1,19 mil millones de euros como anticipo para futuros suministros. Estas inversiones ya están dando frutos: los ingresos anuales de la división Zeiss SMT crecieron un 23% hasta los 5,055 mil millones de euros, convirtiéndose en el área de negocio más grande del grupo.

La expansión no se limitará a Oberkochen. Actualmente, la empresa también está implementando los siguientes proyectos:

Construcción de un nuevo complejo de producción en Wetzlar;

Ampliación del área de salas blancas en Rossdorf;

Apertura de un nuevo centro de innovación en Corea del Sur.

Según ixbt.com, estas ampliaciones servirán de base para prevenir la crisis mundial de semiconductores y satisfacer la futura demanda de chips de vanguardia por parte de gigantes como NVIDIA, Apple e Intel.