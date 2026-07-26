Un taxi volador sobrevoló Astaná: ¿qué sigue ahora?

En el cielo de la capital de Kazajistán, un taxi aéreo eléctrico destinado al transporte de pasajeros realizó su primer vuelo de demostración. El aparato, diseñado para un piloto y cinco pasajeros, puede volar hasta 200 kilómetros, pero esto aún no significa el inicio de vuelos regulares sobre las calles de Astaná.

Para convertir este nuevo tipo de transporte en un servicio cotidiano, una ley por sí sola no es suficiente. El país se enfrenta a grandes tareas como la certificación, la seguridad, la creación de vertipuertos y un sistema de gestión de tráfico aéreo digital.

¿Dónde se llevó a cabo el primer vuelo en la capital?

El vuelo de demostración se organizó el 24 julio en el hipódromo Qazanat de Astaná, en el marco del programa del torneo internacional «Juegos del Futuro — 2026».

El evento se llevó a cabo en cooperación entre la empresa kazaja Alatau Advance Air Group Ltd. y el fabricante chino AutoFlight. Se elevó al cielo un aparato de despegue y aterrizaje vertical eléctrico — eVTOL AutoFlight Prosperity.

El vuelo en Astaná fue la primera demostración de taxi aéreo realizada en la capital de Kazajistán.

De acuerdo con los requisitos de seguridad, durante la prueba no hubo pasajeros a bordo del aparato. Los organizadores explicaron esto como una práctica estándar aplicada para evaluar las características de vuelo de la nueva aeronave y la fiabilidad de los sistemas.

¿De qué es capaz el taxi aéreo?

El AutoFlight Prosperity presentado cuenta con una cabina de seis plazas:

un piloto;

cinco pasajeros;

velocidad máxima — hasta 200 km/h;

autonomía por carga — hasta 200 kilómetros;

número de motores eléctricos — 13.

El aparato no necesita una pista de aterrizaje convencional: se eleva verticalmente y, una vez alcanzada la altitud establecida, avanza como un avión. El fabricante y los organizadores destacan que opera con un ruido notablemente menor en comparación con las aeronaves tradicionales y no emite dióxido de carbono directamente durante el vuelo.

Estas características podrían permitir en el futuro utilizar el taxi aéreo para trayectos cortos interurbanos, rutas turísticas, entrega rápida de carga, asistencia médica y en situaciones de emergencia.

¿A qué etapa ha llegado el proyecto en 1,5 años?

Según Sergey Hegay, director de AAAG, el equipo ha recorrido en año y medio un camino que va desde el estudio de la experiencia internacional hasta la construcción de infraestructura y la organización de vuelos de demostración reales.

Destacó que el taxi aéreo es solo una parte del nuevo sistema. Para poner en marcha plenamente la movilidad aérea urbana se requiere lo siguiente:

vertipuertos donde aterricen los taxis aéreos;

control de vuelos digital;

sistema de coordinación del tráfico aéreo;

centros de mantenimiento técnico;

normas de certificación y seguridad;

formación de pilotos, ingenieros y operadores.

«Esta es una nueva industria de alta tecnología que combina operadores aéreos, plataformas digitales, mantenimiento, ensamblaje de aparatos, producción de piezas derepuesto y software», declaró Sergey Hegay.

Por lo tanto, el proyecto no se limita al lanzamiento de un único aparato futurista. El plan contempla la formación de un ecosistema de transporte y tecnología completamente nuevo.

Kazajistán aprobó una ley para taxis aéreos

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, firmó el 24 de junio de 2026 una ley que regula las tecnologías de transporte avanzadas.

El documento definió por primera vez:

el estatus legal de los aparatos eVTOL;

el procedimiento de funcionamiento de los vertipuertos;

los conceptos de movilidad aérea urbana y regional;

la certificación de fabricantes y operadores;

la gestión digital del tráfico aéreo sin tripulación;

los requisitos de ciberseguridad.

La nueva base jurídica sienta las bases para llevar la tecnología desde las demostraciones experimentales hasta el mercado práctico. Sin embargo, cada aparato y operador deberá pasar de todos modos por una certificación individual, y las rutas de vuelo deben adaptarse a los requisitos de seguridad.

Esta no es la primera prueba en Kazajistán

El primer vuelo de demostración de un taxi aéreo en el país se había llevado a cabo el 19 de mayo en la ciudad de Alatau. Allí se está construyendo el primer vertipuerto totalmente operativo de Kazajistán y el centro de movilidad aérea urbana UAM Center Eurasia.

El vuelo en Astaná fue otra etapa para mostrar la tecnología al público general en la capital del país. También se firmó un memorándum entre AAAG y AutoFlight para el suministro de otros 50 aparatos eVTOL de las series V2000 y V5000.

¿Cuándo será posible volar en taxi aéreo?

Por ahora no se ha anunciado una fecha exacta para el inicio de los vuelos comerciales de taxis aéreos en Kazajistán. El vuelo de demostración demostró que la tecnología funciona, pero se deben superar varias etapas más para el transporte de pasajeros:

la certificación local del aparato;

la construcción de una red de vertipuertos;

la definición de corredores de vuelo seguros;

el desarrollo de procedimientos meteorológicos y de emergencia;

la capacitación de pilotos y personal técnico;

el establecimiento de tarifas del servicio y mecanismos de seguro.

Por eso, es más correcto evaluar el vuelo en el cielo de Astaná no como un servicio de transporte listo, sino como la primera demostración abierta de un sistema del futuro.

Hubo un tiempo en que el teléfono inteligente también parecía de ciencia ficción. Ahora le toca el turno a volar sobre los embotellamientos, siempre y cuando la ley, la seguridad y la infraestructura alcancen la velocidad de la tecnología.