Guskov tras su combate de ayer: «El capitán de Uzbekistán no se rinde»

Bogdan Guskov cayó derrotado en uno de los combates más importantes de su carrera ante el ex campeón de UFC Magomed Ankalaev. Pero en Abu Dabi, poco después de la derrota, el representante de Uzbekistán envió un mensaje breve pero firme a sus aficionados.

«El capitán de Uzbekistán no se rinde»

Guskov aceptó el resultado del combate en las redes sociales sin excusas ni largos comentarios. A pesar de la derrota, destacó que volverá al octágono.

«Hola a todos, amigos. Hoy ha sido así. Pero una cosa os digo seguro: el “capitán de Uzbekistán” no se rinde. Nos vemos pronto».

Estas palabras del luchador demostraron que, incluso tras la derrota, no abandonará su objetivo. El mensaje de Guskov no mencionó a su próximo rival ni la fecha de su regreso al octágono.

Ankalaev sentenció el combate en el último asalto

El torneo UFC Fight Night se celebró el 25 julio en el Etihad Arena de Abu Dabi. En el combate estelar del peso semipesado, Guskov subió al octágono contra el líder del ranking y ex campeón Magomed Ankalaev.

En el quinto asalto, Ankalaev llevó a su rival al suelo y desató una serie de golpes. El árbitro detuvo la pelea a los 2 minutos y 41 segundos, decretando la victoria por nocaut técnico para el luchador ruso.

Guskov aceptó un combate de gran nivel con poca antelación

El atleta uzbeko no debía enfrentarse inicialmente a Ankalaev en este evento. Tras la baja por lesión de Khalil Rountree, rival inicialmente planeado para el ex campeón, Guskov ocupó su lugar.

Aceptó la propuesta a tan solo dos semanas de la pelea. De este modo, Guskov participó por primera vez en el combate principal de un evento de UFC, disputando un duelo a cinco asaltos contra el número uno de la división. Antes del combate, UFC lo había presentado como el representante mejor clasificado de Uzbekistán.

Una preparación corta, un formato de cinco asaltos y un ex campeón: Guskov se enfrentó en una sola noche a una de las pruebas más duras de su carrera.

Fin de la racha de victorias

Tras la derrota ante Ankalaev, el récord profesional de Bogdan Guskov en las MMA quedó en 18 victorias, 4 derrotas y 1 empate. Su récord en UFC es ahora de 4 victorias, 2 derrotas y 1 empate.

Las 18 victorias profesionales de Guskov se han conseguido antes de la decisión:

15 por nocaut;

3 por sumisión;

13 victorias en el primer asalto.

Estas cifras lo mantienen como uno de los finalizadores más peligrosos de la división de peso semipesado.

¿Qué le espera ahora a Guskov?

El combate contra Ankalaev frenó la rápida carrera de Guskov hacia el título. Sin embargo, haber llegado hasta el quinto asalto ante el número uno de la división en un combate aceptado con poca antelación significa que su posición en el ranking probablemente no desaparezca por completo.

Su próximo rival aún se desconoce. El escenario más lógico es que Guskov regrese al octágono contra uno de los luchadores cercanos a su posición en el ranking e intente retomar la senda de la victoria.

No hubo victoria en Abu Dabi, pero el mensaje de Guskov es claro: esta historia no termina aquí. Sus dos palabras, «Nos vemos pronto», se han convertido en una promesa hasta su próximo combate.