7:0 y título: las chicas de Uzbekistán conquistan la CAFA

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7:0 y título: las chicas de Uzbekistán conquistan la CAFA

La selección femenina sub-20 de Uzbekistán cerró el campeonato de la CAFA en Tayikistán con una auténtica fiesta del fútbol. Las pupilas de Victoria Sirota endosaron siete goles sin respuesta a las anfitrionas en el partido decisivo, Asia Centralconsolidándose como el equipo más fuerte de la región.

Con 7 puntos sumados en tres encuentros y una contundente victoria en la última jornada, Uzbekistán levantó el máximo trofeo del Campeonato Femenino Sub-20 CAFA 2026.

Solo valía ganar para ser campeonas

El torneo, disputado del 21 al 25 julio en la ciudad tayika de Hissor, contó con la participación de los combinados femeninos sub-20 de Uzbekistán, Tayikistán, Irán y Kirguistán. Bajo un formato de todos contra todos a una sola vuelta, cada selección disputó tres partidos.

Antes de la última jornada, el título seguía en el aire. Por ello, el duelo ante Tayikistán dejó de ser un simple compromiso para convertirse en una auténtica final que decidiría el destino de todo el torneo.

Las futbolistas uzbekas no solo resistieron la presión, sino que apenas dejaron opciones a su rival sobre el terreno de juego.

Siete goles, puerta a cero y el título: la selección ofreció su mejor versión en el duelo clave.

El doblete de Alixonova encarrila la superioridad

El marcador se abrió en el minuto 21 de juego. Nargiza Mamataliyeva batió a la guardameta rival para adelantar a Uzbekistán.

Poco después entró en escena Shahzoda Alixonova. Con dos tantos consecutivos en los minutos 32 y 37, amplió la renta de su equipo.

En el minuto 39, la capitana Shahnoza Dekanboyeva también se sumó a la fiesta goleadora. De este modo, Uzbekistán se marchó al descanso con un cómodo 4:0, dando un paso de gigante hacia el campeonato.

El vendaval ofensivo continuó en la segunda parte

A pesar de la gran ventaja, las pupilas de Victoria Sirota no bajaron el ritmo tras el intermedio.

En el minuto 42, tras un saque de esquina, Sevinch G‘ulomova anotó el quinto. En el 52, Yodgora Yusupova transformó una pena máxima para poner el 6:0 en el luminoso.

El broche de oro al encuentro lo puso Maria Daxova en el minuto 78, estableciendo el definitivo 7:0.

Goles:

  • Nargiza Mamataliyeva — min. 21;

  • Shahzoda Alixonova — min. 32 y 37;

  • Shahnoza Dekanboyeva — min. 39;

  • Sevinch G‘ulomova — min. 42;

  • Yodgora Yusupova — min. 52 (de penalti);

  • Maria Daxova — min. 78.

7 puntos en tres partidos y un título merecido

La selección sub-20 femenina de Uzbekistán concluyó el torneo invicta, sumando 7 puntos en tres encuentros. Este registro le otorgó el primer puesto de la clasificación y el entorchado de la CAFA.

Lo más destacado de esta goleada coral fue que los tantos no dependieron de una sola jugadora, sino que seis futbolistas distintas vieron puerta. Esto demostró que el ataque no recae en una única figura y que el peligro llega desde múltiples flancos.

Especialmente en la cita decisiva:

  • la capitana dio la cara con un gol;

  • se sacó máximo partido a las jugadas a balón parado;

  • el penalti se ejecutó con absoluta seguridad;

  • la defensa cerró su portería a cal y canto.

Esta victoria trasciende la conquista de un trofeo

El campeonato de la CAFA aportó a las jóvenes jugadoras una valiosa experiencia internacional, temple bajo presión y la capacidad de asumir responsabilidades en duelos de máxima exigencia.

Ahora, el gran reto será mantener esta inercia positiva en los próximos compromisos continentales. Porque en el fútbol formativo el título importa, pero forjar a la nueva generación para la absoluta es aún más vital.

Las chicas de Uzbekistán no solo regresan de Tayikistán con el título bajo el brazo. Al endosar siete goles a su rival, demostraron con rotundidad quién manda en la región.

UzbekistánTayikistánIránKirguistánHisor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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