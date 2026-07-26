Arda Güler se sincera sobre José Mourinho: «Es una gran oportunidad»

En un momento en el que comienza una nueva era en el Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho, Arda Güler ha compartido sus primeras impresiones. El centrocampista turco calificó al técnico portugués de «leyenda», pero sus palabras contienen, más allá de la admiración, una señal importante: hay que asimilar rápidamente cada exigencia para ganarse un lugar en la plantilla para la nueva temporada.

«Trabajar con Mourinho es una oportunidad increíble»

Arda Güler concedió una entrevista a RM Play tras sus primeros entrenamientos de pretemporada. Expresó su satisfacción por trabajar con el nuevo entrenador y su cuerpo técnico.

«Trabajar con una leyenda como Mourinho es una gran oportunidad para mí. Él y su equipo explican todo muy claramente. Fuera del campo también son personas muy cercanas».

Güler destaca que el cuerpo técnico transmite con claridad lo que espera de los jugadores. Esto es crucial para adaptarse más rápido al nuevo sistema táctico.

¿Cuál es la tarea principal en este momento?

El jugador turco señaló que la preparación de pretemporada se centra principalmente en recuperar la condición física. Sin embargo, insistió en que cumplir con las cargas de trabajo no es suficiente.

«En este periodo, lo más importante es trabajar la condición física. Al mismo tiempo, hay que escuchar y aprender lo que Mourinho nos exige».

Estas palabras demuestran que la competencia en el Real ya no se resolverá solo con habilidad técnica. Los jugadores deben adaptarse rápidamente a las instrucciones tácticas, las exigencias de disciplina y el ritmo de juego del nuevo entrenador.

Güler comenzó la concentración más tarde que los demás

La pretemporada del Real comenzó el 13 de julio. Sin embargo, Güler, que participó en el Mundial 2026, se reincorporó al equipo el 20 de julio tras sus vacaciones.

Tras pasar el reconocimiento médico, participó ese mismo día en los primeros entrenamientos bajo las órdenes de Mourinho. Por ello, una de las tareas más importantes para el jugador es alcanzar el nivel de preparación física de sus compañeros.

¿Qué puede esperar Mourinho de Güler?

Arda Güler destaca por su manejo de balón, su capacidad para dar el último pase y su disparo desde fuera del área. Pero en el sistema de Mourinho, el talento no garantiza la titularidad.

El centrocampista turco deberá, en la nueva temporada:

ser activo en el repliegue defensivo;

participar en la presión tras pérdida de balón;

mantener la disciplina táctica;

ser capaz de jugar en varias posiciones de ataque.

Se informó que en los primeros partidos de entrenamiento a puerta cerrada, Mourinho probó un sistema 4-2-3-1. En este esquema, Güler podría actuar como mediapunta central o en la banda derecha. Pero esto aún no es una decisión táctica oficial e inamovible.

«Quiero ganarlo todo»

Para Güler, esta será su cuarta temporada en el Real. El jugador destacó que ha aprendido mucho durante su estancia en Madrid, pero que su ilusión del primer día sigue intacta.

«He aprendido y crecido mucho, pero mi pasión nunca ha cambiado. Como el primer día, quiero ganarlo todo y hacer felices a los aficionados madridistas».

Esta declaración significa que Güler ve la era del nuevo entrenador como una oportunidad para consolidar aún más su posición.

El regreso de Mourinho a Madrid

El Real anunció oficialmente el 11 de junio el nombramiento de José Mourinho como entrenador principal. Se firmó un contrato con el técnico portugués hasta el 30 de junio de 2029 y comenzó a trabajar el 13 de julio.

Mourinho ya dirigió a los madridistas entre 2010 y 2013. En aquella época, el equipo ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa.

Se acerca una temporada decisiva para Güler

El talento de Arda Güler está fuera de toda duda, pero en el Real, cada temporada es un nuevo examen. Ahora no solo debe demostrar su habilidad, sino también probar que puede adaptarse a las estrictas exigencias y al sistema táctico de Mourinho.

La primera impresión es positiva: el jugador está dispuesto a escuchar, aprender y fortalecerse físicamente. Pero la respuesta real llegará cuando empiece la temporada: ¿se convertirá Güler en una figura clave del equipo de Mourinho o la dura competencia le obligará a seguir esperando?