Eddie Howe revela sus preocupaciones sobre el fichaje de Bruno Guimarães

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha hablado abiertamente por primera vez sobre las incertidumbres en torno al futuro del capitán y centrocampista estrella del equipo, Bruno Guimarães. En las últimas semanas se han intensificado los rumores sobre el traspaso del jugador brasileño al Arsenal de Londres, por lo que las declaraciones del técnico han captado la atención de aficionados y expertos. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida a Sky Sports, Eddie Howe admitió que no puede ofrecer una garantía definitiva sobre la continuidad o la marcha del jugador en el club. Según él, las negociaciones de traspaso escapan al control directo del técnico. Esto representa una señal de alarma para los seguidores del Newcastle United, lo que indica una alta probabilidad de despedirse de una de las principales figuras del equipo.

El interés del Arsenal y las dificultades del fichaje

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha marcado a Bruno Guimarães como su objetivo principal para reforzar la medular. Sin embargo, los desacuerdos sobre el precio del traspaso impiden por ahora que se concrete la operación. El Newcastle United no quiere dejar ir barato a su líder, lo que complica notablemente las negociaciones.

Eddie Howe destacó que su relación personal con el jugador es excelente. "Hablamos mucho con Bruno, tanto antes como después de la Copa del Mundo. No solo es un futbolista extraordinario, sino también una gran persona. Nuestras conversaciones son privadas, pero otros pueden especular sobre su futuro", añadió el técnico.

Pérdidas dolorosas para el Newcastle

El actual mercado de fichajes está resultando mucho más duro de lo previsto para el Newcastle United. El equipo ya ha perdido a varios jugadores importantes. En particular, Sandro Tonali se marchó al Tottenham Hotspur y Anthony Gordon fichó por el FC Barcelona. Anteriormente, la marcha de Alexander Isak al Liverpool también supuso un duro golpe para el potencial del equipo.

"No queremos perder a nuestros mejores jugadores, eso es un hecho indiscutible. Perder a dos futbolistas clave ha sido muy doloroso para nosotros. Este verano sigue siendo uno de los periodos más difíciles de mi carrera como entrenador", reconoció sin rodeos Eddie Howe. El técnico indicó que está haciendo todo lo posible para preparar al equipo de cara a la nueva temporada y optimizar la plantilla.

A poco tiempo de que comience la nueva temporada de la Premier League, los acontecimientos en torno a Bruno Guimarães influirán sin duda de forma directa en los futuros resultados del Newcastle United. Si el Arsenal concreta el fichaje, las Urracas tendrán que reconstruir por completo su centro del campo.