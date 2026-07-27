«Manchester City» inicia la fase más importante de su preparación estival bajo la batuta de su nuevo entrenador, Enzo Maresca. El equipo emprende el viaje el martes para una gira de verano por Hong Kong y Corea del Sur. A pesar de que varios jugadores clave descansan tras el Mundial 2026, los «citizens» viajan a Asia con una plantilla mucho más fuerte y estelar de lo previsto.

Se espera que nuestro compatriota Abdukodir Khusanov también esté en la convocatoria y salte al campo para ganarse la confianza del nuevo técnico.

Gira asiática y calendario de partidos oficiales

Los pupilos de Maresca disputarán tres amistosos en Asia antes de afrontar los compromisos oficiales de la nueva temporada en Inglaterra.

Fecha Competición / Rival Lugar 1 de agosto «Inter» (Italia) Hong Kong 5 de agosto Combinado de estrellas de la K-League Seúl (Corea del Sur) 9 de agosto «Atlético de Madrid» (España) Seúl (Corea del Sur) 16 de agosto «Arsenal» (Community Shield) Cardiff (Gales) 23 de agosto «Bournemouth» (Jornada 1 de Premier League) Bournemouth

¿Quién viaja a Asia y quién descansa?

Los futbolistas que llegaron a cuartos de final y rondas posteriores en la Copa del Mundo (Erling Haaland, Rodri, Rayan Cherki, Elliot Anderson y los internacionales ingleses) recibieron un descanso adicional. Se incorporarán al equipo 3 o 4 días antes del partido de la Community Shield del 16 de agosto.

Las estrellas del primer equipo que participan en la gira asiática:

Defensa y portería: Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Abdukodir Khusanov , Rayan Aït-Nouri, Rico Lewis.

Centrocampistas y delanteros: Phil Foden, Antoine Semenyo, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Nico González, Savinho.

Los que esperan su oportunidad: Kalvin Phillips y Jack Grealish, que se recupera de una lesión.

El dolor de cabeza de Hugo Viana: ¿Rodri al «Real»?

Mientras el equipo juega en Asia, el director deportivo Hugo Viana lleva a cabo duras negociaciones entre las oficinas de Mánchester y Madrid.

El drama central: El «Real Madrid» va muy en serio a por el fichaje de Rodri y el propio jugador no oculta su deseo de mudarse al «Santiago Bernabéu». El City intenta retenerlo, pero busca nuevos candidatos para el centro del campo como posible preparación ante un traspaso. Además, el club busca un nuevo extremo y un lateral derecho. Por otro lado, el traspaso del portero James Trafford al «Leeds United» está prácticamente cerrado. Donnarumma, por su parte, comenzará la temporada como el guardameta indiscutible número 1.

Los «proyectos especiales» de Maresca: Foden, Grealish y Phillips

El técnico italiano abordó en rueda de prensa el futuro y el estado de algunos futbolistas:

La recuperación de Phil Foden: Al no haber acudido al Mundial 2026, Foden es el objetivo principal de Maresca. «Mi deber es devolver a Phil al nivel que todos conocemos y, sobre todo, al que queremos ver. Si está de buen humor, ganaremos muchos partidos», dijo Enzo.

Confianza en Jack Grealish: Tras ser operado del pie en febrero, se espera que Grealish viaje con el grupo. El entrenador destacó que su relación con él es excelente.

La última oportunidad para Kalvin Phillips: Tras sus frustradas cesiones en «West Ham», «Ipswich» y «Sheffield», Maresca le da a Phillips una última oportunidad para demostrar su potencial.

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La nueva era del «Manchester City» y la participación de Abdukodir Khusanov en la gira asiática acapararán la atención de todos los aficionados uzbekos.

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