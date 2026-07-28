La startup de programación Cursor impulsada por IA introduce una nueva tarifa en la India

Ante posibles adquisiciones, la startup de programación basada en IA Cursor ha iniciado su mayor expansión en el mercado indio y ha presentado un precio de suscripción especial para el país. Según TechCrunch, este paso demuestra cómo la empresa se apoya en uno de los mayores mercados de desarrolladores del mundo para su crecimiento. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El lunes, la startup anunció la suscripción Cursor Start diseñada específicamente para la India por 649 rupias al mes (unos 7 dólares). Este precio es significativamente inferior a la suscripción Pro estándar de Cursor de 20 dólares al mes. Esta decisión refleja la creciente importancia de la India para el negocio de Cursor.

Potencial de mercado y características especiales

Según los datos de la startup, la India ya se ha convertido en el tercer mercado más grande a nivel mundial. El país concentra a los usuarios más avanzados, y la base de usuarios local se ha triplicado con creces en el último año. Asimismo, el rico potencial de ingeniería de la India fue el factor clave para que Cursor decidiera por primera vez localizar sus precios.

Simon Green, director de la región de Asia-Pacífico y Japón en Cursor, señaló que la preparación técnica y el talento de ingeniería en esta región han creado una oportunidad natural para revisar el modelo comercial y ampliar la escala. Según datos de GitHub, la India cuenta con más de 27 millones de desarrolladores activos, situándose en el segundo puesto mundial solo por detrás de Estados Unidos.

Contenido de la suscripción Cursor Start

El nuevo plan Cursor Start ofrece a los usuarios límites más altos en comparación con la versión gratuita. La suscripción incluye las siguientes características:

Acceso al modelo Composer 2.5 de Cursor y al sistema Grok 4.5

Soporte para agentes en la nube y la aplicación iOS

Plugins, Model Context Protocol y otras habilidades de asistencia

Sin embargo, este plan económico no reemplaza por completo a la suscripción Pro. A diferencia de la versión de 20 dólares al mes, el paquete Start no incluye modelos de IA avanzados de proveedores líderes como OpenAI y Anthropic, ni funciones complejas como Bugbot, Auto Mode y Cursor SDK.

El nuevo servicio está destinado exclusivamente a usuarios individuales dentro del país, y se utilizan varios mecanismos de verificación para evitar su uso desde el extranjero mediante una VPN. Cabe destacar que durante el último año, las principales empresas de IA del mundo, incluidas OpenAI y Anthropic, también introdujeron tarifas especiales para el mercado indio.