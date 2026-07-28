La capitalización de SpaceX se desploma bruscamente

SpaceX, la empresa de tecnología espacial propiedad de Elon Musk, ha perdido casi 1,2 trillones de dólares en los mercados financieros desde mediados de junio. Esta fuerte caída se produce tras un periodo de crecimiento fulgurante después de la salida a bolsa de la compañía, lo que ha generado un gran debate en el mundo tecnológico. Dicha cantidad de pérdidas equivale casi al valor total del gigante automotriz Tesla, tasado actualmente en 1,22 trillones de dólares. Así lo informa Ixbt.com que informa al respecto.

Según el Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk se había convertido en el primer trillonario de la historia tras el inicio de la negociación de las acciones de SpaceX a mediados de junio. Aunque en ese momento su patrimonio superó 1 trillón de dólares, los recientes cambios en el mercado afectaron gravemente los indicadores financieros del empresario, obligándole a llamarse a sí mismo irónicamente «ex-trillonario».

Reducción a la mitad del valor de las acciones

Según ixbt.com, el precio de los títulos de la compañía cayó bruscamente en poco tiempo. Si a mediados de junio las acciones de SpaceX cotizaban a 225,6 dólares, al cierre de la sesión del 27 juli su valor era de 113,5 dólares.

De este modo, los títulos de la empresa se abarataron casi a la mitad, lo que provocó una reducción masiva de su valor de mercado. Estas rápidas fluctuaciones demuestran claramente los altos riesgos y los cambios de humor de los inversores en el mercado tecnológico.

La fortuna de Elon Musk y su situación

La caída en el precio de las acciones afectó directamente la fortuna global de Elon Musk. Si el 12 de junio su capital superaba 1 trillón de dólares, para el 24 de junio esta cifra se redujo a 957 mil millones de dólares. Actualmente, la riqueza del multimillonario se estima en unos 709 mil millones de dólares.

A pesar de las enormes pérdidas financieras sufridas, Elon Musk mantiene su estatus de hombre más rico del mundo. Los expertos continúan evaluando estos cambios en los mercados en función de los futuros proyectos tecnológicos y el movimiento de las acciones.