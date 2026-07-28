El Barcelona elige a Eli Junior Krupí como alternativa a Julián Álvarez

El club español del Barcelona se ha fijado en el talentoso jugador del Bournemouth, Eli Junior Krupí, con el objetivo de reforzar su línea de ataque en el mercado de fichajes de verano. Según ESPN, aunque los azulgranas consideran al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, como su principal objetivo, también trabajan activamente en opciones alternativas debido a la dificultad de las negociaciones, informa Goal.com .

Como se sabe, tras la marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire, se produjo un vacío en la posición de delantero centro en la plantilla del Barcelona. El entrenador Hansi Flick ha decidido renovar profundamente su delantera de cara a su tercera temporada al frente del equipo. La directiva del club busca formar una plantilla potente capaz de luchar por la Liga de Campeones.

Las complejidades del fichaje de Julián Álvarez

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, había confirmado recientemente que se había enviado una oferta oficial por Julián Álvarez. Aunque el internacional argentino expresó su deseo de abandonar el estadio Cívitas Metropolitano, el club madrileño rechazó la oferta inicial. Laporta indicó que la oferta sigue en pie y que esperan un cambio en la situación, aunque también subrayó que este proceso no durará indefinidamente.

Por ello, los vigentes campeones de La Liga han puesto su mirada en la estrella del Bournemouth, Eli Junior Krupí. El internacional sub-21 francés se incorporó al club inglés el verano pasado procedente del Lorient por 15 millones de euros. Ya en su primera temporada en la Premier League, llamó la atención de todos al marcar 13 goles en 35 partidos.

Gran plan de fichajes y cambios en la plantilla

Fichar a Eli Junior Krupí no será fácil para el Barcelona, ya que el Bournemouth exige más de 100 millones de euros por su principal talento. A pesar de esto, el club ya ha comenzado las labores de renovación de su línea ofensiva.

El club catalán ya ha conseguido incorporar en este mercado de fichajes a los extremos Anthony Gordon, del Newcastle United, y Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund. Si las posibilidades financieras lo permiten, la directiva planea fichar a otro delantero estrella antes del cierre de la ventana de fichajes estival.