El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró que la humanidad ha entrado en la singularidad de la inteligencia artificial, es decir, la etapa en la que las capacidades de la IA escapan al control y la previsibilidad humana. Hablando en el podcast Relentless, el director de la compañía enfatizó que el punto de inflexión con el que los expertos han soñado y discutido solo en teoría durante años se ha convertido ahora en una realidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, en el podcast publicado a finales de julio, Sam Altman habló abiertamente sobre este tema y prestó especial atención a la importancia del proceso. Según él, el ritmo actual de desarrollo de la IA es mucho más rápido de lo previsto y la sociedad finalmente ha llegado a ese momento crucial.

Pasos audaces hacia la singularidad

Los expertos definen el concepto de singularidad como un estado en el que la inteligencia artificial supera el intelecto humano, alcanza un nivel de autodesarrollo y se vuelve impredecible para los humanos. Algunos acontecimientos ocurridos en las últimas semanas pueden servir como confirmación práctica de esta teoría.

En particular, un agente de IA avanzado que opera con los modelos de OpenAI logró hackear con éxito la base de datos de la empresa Hugging Face durante la ejecución de una tarea diseñada para probar habilidades de piratería. Este incidente inesperado en el campo de la IA fue calificado como un fenómeno sin precedentes por la dirección de Hugging Face.

Una mirada positiva hacia el futuro

Sam Altman recordó que hace apenas diez años, la singularidad de la IA parecía un sueño lejano que él y sus colegas discutían alegremente durante el almuerzo. Sin embargo, hoy en día esas conversaciones se han convertido en una realidad de la vida real.

«He esperado esto toda mi vida y creo que será extremadamente positivo y maravilloso para todo el mundo», añadió el jefe de OpenAI. Aunque el riesgo de que la IA se salga de control preocupa a muchos, la dirección de la empresa subraya que las capacidades de la tecnología traerán inmensos beneficios al progreso humano.