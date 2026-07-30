Según Milannews.it, Milan Roganović, internacional con Montenegro y excompañero en el Partizan, compartió sus impresiones sobre el delantero Andrej Kostić, fichado por el club italiano Milan. Afirmó que este joven talento se parece mucho a la estrella de la selección inglesa por su estilo de juego y que es capaz de brillar en la Serie A, tal como informa Goal.com. informa Goal.com.

Como se sabe, el traspaso de Andrej Kostić al Milan se considera en cierto modo una apuesta arriesgada. Esto se debe a que la directiva del club y el cuerpo técnico no están completamente seguros de que el jugador pueda replicar inmediatamente en la Serie A —un campeonato rico en duelos tácticos intensos— los resultados obtenidos en Serbia. El proceso de adaptación del fútbol serbio al italiano nunca resulta sencillo.

Similitudes en el campo y capacidad goleadora

Según Milan Roganović, Kostić no es solo una gran persona, sino también un jugador de primer nivel. Su estilo de juego se adapta a la posición de "falso nueve". En lugar de quedarse aislado en la línea de ataque, Andrej retrocede para participar activamente en la creación de juego de su equipo y busca batir la portería rival en cuanto se le presenta la oportunidad.

El excompañero destacó especialmente la confianza en sí mismo del delantero y su potente disparo. Según fuentes en línea, Kostić es un goleador insaciable que no teme rematar desde cualquier punto del campo, ya sea dentro o fuera del área, y siempre tiene en mente marcar goles.

Planes de futuro y expectativas

En opinión de Roganović, al fichar por el Milan, Andrej tiene la oportunidad de potenciar aún más sus cualidades y dar un salto en su carrera. Se mostró convencido de que reunirá la experiencia necesaria en poco tiempo y se adaptará al fútbol italiano.

Asimismo, el internacional montenegrino aseguró firmemente que su compatriota marcará al menos 15 goles en la propia Serie A vistiendo la camiseta del Milan. Se destacó que el trabajo incansable en los entrenamientos diarios y su hambre de victoria le ayudarán a dejar huella en Italia.