Un uzbeko muere trágicamente ahogado en un río de Ufá

Un trágico incidente relacionado con un ciudadano de Uzbekistán ocurrió en la ciudad rusa de Ufá. El hombre murió ahogado tras ser arrastrado por una fuerte corriente mientras se bañaba en el río Bélaya.

Según la información preliminar, el ciudadano entró al agua bajo el puente cerca de «Kamennaya Pereprava» debido al calor extremo. Esta zona está designada como un lugar peligroso y prohibido para nadar. Debido a la fuerte corriente, se hundió bajo el agua.

El departamento de protección civil de Ufá informó que en una sola semana, del 22 al 28 julio, 87 personas fueron rescatadas en la ciudad, incluidos 33 niños. Asimismo, se salvó la vida de 74 ciudadanos en la playa «Solnechniy», ubicada en el río Bélaya.

A modo de comparación, durante todo el año 2025 los rescatistas salvaron a un total de 30 personas de cuerpos de agua, incluidos 8 niños. Este año, solo en una semana del mes de julio, se ha rescatado a casi tres veces más personas que en toda la temporada de verano del año pasado.

Los especialistas explican esta situación por las altas temperaturas y el aumento del nivel del agua en los ríos. Según ellos, debido a que la corriente en los ríos Bélaya y Ufá se ha vuelto muy fuerte, nadar representa un grave peligro para la vida.

En este sentido, las autoridades competentes piden a la población que no se bañe en zonas prohibidas y recomiendan elegir playas o lagos autorizados para el descanso.