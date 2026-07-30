Roberto De Zerbi: Actúo como un tiburón en el mercado de fichajes

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Roberto De Zerbi: Actúo como un tiburón en el mercado de fichajes

El Tottenham Hotspur, representante de la Premier League inglesa, sigue renovando radicalmente su plantilla durante la ventana de fichajes de verano. El entrenador del equipo, Roberto De Zerbi, declaró que a pesar de que el club ya ha gastado cerca de 240 millones de libras esterlinas, las compras aún no han terminado y los trabajos para reforzar la plantilla continuarán, informa Goal.com. informa .

Según Football London, el técnico italiano admitió abiertamente la firmeza de su política de fichajes y explicó su enfoque único a través de una metáfora llamativa. Según sus palabras, esta posición implacable y decidida en la incorporación de nuevos jugadores servirá a los altos objetivos del equipo para la próxima temporada.

«En el mercado de fichajes, si necesito a un jugador, me vuelvo como un tiburón y no dejo ninguna oportunidad para decir que no» — destacó Roberto De Zerbi en una rueda de prensa.

La siguiente fase del proyecto de fichajes

Aunque los londinenses ya han gastado una cantidad enorme en la actual campaña de fichajes de verano, el entrenador principal señaló que solo se ha completado el 60 % de este trabajo. Hasta ahora, Mateus Fernandes ha sido fichado por 85 millones de libras y se espera que una nueva estrella se incorpore al equipo en los próximos días.

Según la información de las fuentes, el próximo gran fichaje del Tottenham podría ser el extremo brasileño Savinho. Actualmente, el jugador está presionando al Manchester City para que se le permita el traspaso a la ciudad de Londres. Se espera que este fichaje fortalezca aún más la línea de ataque del club.

Enfoque táctico y laterales

Roberto De Zerbi indicó que presta especial atención a sus exigencias tácticas al elegir a los nuevos atacantes. Explicó que los futbolistas de banda deben seleccionarse basándose en las capacidades de los defensas actuales del equipo.

El técnico reconoció que tiene a su disposición a cuatro de los mejores laterales del mundo:

  • Pedro Porro – el mejor del mundo en el lateral derecho
  • Destiny Udogie y Andy Robertson – los pilares del lateral izquierdo
  • Djed Spence – un jugador universal capaz de jugar tanto en el lateral derecho como en el izquierdo

De Zerbi enfatizó la importancia de estudiar a fondo las capacidades de los laterales existentes antes de fichar nuevos extremos. Aunque los acuerdos aún no han llegado a su fase final, el entrenador confía en que habrá noticias positivas próximamente.

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