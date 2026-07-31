Un niño de un año muere en una bañera hirviendo mientras su madre salía con su novio

Un tribunal de California, EE. UU., dictó sentencia en un trágico caso relacionado con la muerte de un niño de un año. Samantha Garver, de 26 años, y su pareja Sergio Mena, de 34, se declararon culpables de homicidio en segundo grado y abuso infantil.

Según la investigación, el 30 de septiembre de 2023, Sergio Mena metió al pequeño Henry Whitley-Brown, de un año, en una bañera con agua muy caliente y salió de la casa. Se cree que se fue a comprar drogas. No se llamó al médico para atender al niño, que sufrió quemaduras graves; en su lugar, solo se limitaron a aplicarle una pomada simple en las zonas quemadas.

Fue recién al día siguiente, cuando la respiración del niño se volvió lenta, que se llamó a una ambulancia. Los médicos encontraron a Henry en parada cardiorrespiratoria, con deshidratación severa y en estado crítico. No se pudo hacer nada para salvarlo.

Durante la investigación se reveló que el niño ya había sufrido maltratos sistemáticos anteriormente. La autopsia mostró rastros de quemaduras de segundo y tercer grado, hematomas y múltiples fracturas en proceso de sanación en su cuerpo. Los servicios de protección infantil confirmaron que la muerte fue causada por violencia y negligencia.

Según la decisión judicial, Sergio Mena fue condenado a 21 años de prisión y Samantha Garver a 14 años. La fiscalía destacó que este fallo hace justicia y garantiza que los culpables no podrán hacer daño a ningún otro niño.