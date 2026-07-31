Pekín responderá con firmeza si EE. UU. prohíbe la importación de robots chinos

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Pekín responderá con firmeza si EE. UU. prohíbe la importación de robots chinos

Las nuevas restricciones de EE. UU. podrían desencadenar una nueva tensión en el mercado tecnológico mundial. Según Reuters, si Estados Unidos continúa con su política de prohibir la importación de robótica e inversores desde China, esta última ha manifestado que tomará medidas firmes para proteger sus intereses legítimos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las autoridades de Pekín han instado a Washington a revocar de inmediato estas restricciones discriminatorias y a cesar la política injusta dirigida contra las empresas y productos chinos. Esta situación demuestra que la competencia tecnológica entre ambos países se está profundizando aún más.

Restricciones políticas y seguridad nacional

La Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU. anunció nuevas medidas para proteger el desarrollo de la inteligencia artificial frente a las amenazas a la seguridad nacional y para relocalizar en territorio estadounidense sectores clave de los que se espera un rápido crecimiento. Estos pasos han atraído la atención de los participantes del mercado tecnológico.

Sin embargo, el Pekín oficial condenó enérgicamente que los reguladores estadounidenses hayan ignorado sus repetidos llamamientos y endurecido las medidas restrictivas. La parte china señaló que la expansión excesiva del concepto de seguridad nacional está provocando una violación de las reglas del mercado.

Impacto en el mercado y postura de las partes

El ministerio chino calificó estas acciones de Washington como presión unilateral y perturbación del equilibrio del mercado. Se señaló que tales decisiones van en contra no solo de los intereses de la industria china, sino también de los fabricantes estadounidenses.

Hoy en día, las cadenas tecnológicas globales están estrechamente interconectadas, y cualquier restricción estricta en los campos de la inteligencia artificial y la robótica afectará sin duda a las cadenas de suministro de todo el mundo. Los próximos pasos de las partes y la evolución de la situación son seguidos de cerca por expertos internacionales.

ChinaEstados UnidosRobóticaInteligencia ArtificialTecnología
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Abror Shuhratov
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