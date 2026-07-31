Una de las leyendas vivas del fútbol italiano y uno de größten jugadores en la historia del club milanés, Franco Baresi, ha fallecido. Esta pérdida ha sumido a todo el mundo del fútbol, y en particular a los aficionados «rossoneri», en un profundo dolor. Así lo informa Goal.com informa .

El propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, expresó sus condolencias especiales dedicadas al fallecimiento del legendario defensa. Según sus palabras, Franco Baresi fue un ejemplo para todos no solo por su juego en el campo, sino también por su fortaleza en la vida.

La pérdida de la familia Rossoneri

Gerry Cardinale destacó que este es un duro golpe para la familia de Baresi y para todo el equipo del Milan. «Hoy la familia Rossoneri llora la muerte del gran Franco Baresi. Para las generaciones, Franco encarnaba los valores, el carácter y la excelencia que definen a este club», declaró el propietario del club.

Se señala que, a pesar de haber enfrentado las pruebas más difíciles de su vida durante el último año, Baresi siempre estuvo al lado del AC Milan. Con ello, recordó mediante sus acciones silenciosas lo que significa defender estos colores.

Legado infinito y memoria

El lugar de Franco Baresi en la historia del fútbol es incomparable. El legado que deja es profundo y vivirá para siempre. La directiva del club expresó sus condolencias a los familiares del difunto y a todas las personas cuya vida se vio influenciada por él.

La memoria del jugador, que dejó una huella única en el fútbol italiano y en los escenarios internacionales, se mantendrá siempre en el corazón de los aficionados. Su lealtad al club servirá como una verdadera escuela de profesionalismo para las futuras generaciones.