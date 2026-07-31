Los líderes de la selección nacional de Uzbekistán – Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev juegan en el club turco Istanbul Başakşehir, que se muestra muy activo en el mercado de fichajes. La directiva del equipo sigue reforzando la plantilla con jugadores experimentados en Europa para alcanzar sus ambiciosos objetivos.

Zamin.uz analiza esta nueva y sonada adquisición de los estambulitas y cómo afectará a la posición de los legionarios uzbekos en el equipo.

Bienvenido a la familia «naranja-azul»: ¡Umut Bozok es jugador del Başakşehir!

El club de Estambul ha anunciado oficialmente el fichaje del experimentado delantero Umut Bozok , quien ha demostrado su capacidad goleadora en las ligas francesa y turca.

El cuerpo técnico liderado por Nuri Şahin ha firmado un contrato de «2+1» con el jugador de 29 años. El comunicado oficial del club reza:

«Damos la bienvenida a Umut a nuestra familia y le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta naranja y azul».

Ganador de la carrera por el gol: ¿quién es Umut Bozok?

Umut Bozok es un delantero centro con un gran olfato goleador. A lo largo de su carrera, ha sido nombrado máximo goleador en varias competiciones prestigiosas.

Trayectoria estructurada:

Etapa francesa: Tras comenzar su carrera en Francia, Umut defendió los colores del Athlético Marseille, Nîmes Olympique, Lorient y Troyes. Cabe destacar que fue máximo goleador de la Ligue 2 con el Nîmes Olympique.

Etapa turca: Posteriormente, se trasladó a su tierra natal para jugar en Kasımpaşa, Trabzonspor y Eyüpspor.

Logro histórico: En la temporada 2021/2022, Kasımpaşa en la Süper Lig turca, 20 goles anotados, convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato.

Estadísticas de carrera de Umut Bozok (general)

Indicador Detalles Partidos totales 322 Goles totales 108 Asistencias 30 Logro principal () Máximo goleador de la Süper Lig (2021/22, 20 goles) Logro principal () Máximo goleador de la Ligue 2 francesa Estadísticas de la temporada pasada 32 partidos, 6 goles (con Eyüpspor)

La competencia aumenta: nuevos desafíos para Shomurodov y Fayzullayev

Los pasos dados por el Istanbul Başakşehir para reforzar la plantilla hacen más difícil la lucha por un puesto en el once inicial para los legionarios uzbekos.

1. Eldor Shomurodov y el «tridente» de ataque: Umut Bozok es un rival directo de Eldor Shomurodov. Ahora, Nuri Şahin tiene tres opciones sólidas para el centro del ataque:

Eldor Shomurodov (máximo goleador de la Süper Lig la temporada pasada con 22 goles).

Davie Selke (legionario alemán).

Umut Bozok (ex máximo goleador de la Süper Lig).

La ventaja del delantero uzbeko: A diferencia de sus competidores, Eldor Shomurodov destaca por su polivalencia. Puede jugar eficazmente no solo como delantero centro, sino también detrás del punta y en ambas bandas . Esta característica le permite encontrar su lugar en diferentes esquemas tácticos.

2. Abbosbek Fayzullayev y la presión en las bandas: Anteriormente, el Başakşehir había anunciado el fichaje del internacional danés, procedente del Wolfsburg alemán, Andreas Skov Olsen. Olsen es un rival directodel joven talento uzbeko Abbosbek Fayzullayev. Este extremo experimentado, llegado de una liga europea de primer nivel, exigirá a Fayzullayev esforzarse aún más para demostrar su potencial.

Conclusión: uno de los temas más interesantes de la liga

La incorporación de estrellas como Umut Bozok y Andreas Skov Olsen por parte del Istanbul Başakşehir demuestra la intención del equipo de luchar seriamente por los primeros puestos en la Süper Lig y en competiciones europeas. Para los legionarios uzbekos, es una gran oportunidad y una prueba para elevar su nivel y defender su puesto en un contexto de alta competencia.

¡Comparte este importante artículo analítico con tus amigos y aficionados al fútbol! Muchos deben conocer el destino de los legionarios uzbekos en Turquía.

¿Crees que Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev podrán resistir la competencia y mantener su puesto en el once inicial? ¡Deja tu opinión en los comentarios!