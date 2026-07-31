El Real Madrid planea ceder a Franco Mastantuono a la Serie A

El Real Madrid está valorando la opción de ceder temporalmente a su joven promesa Franco Mastantuono a otro equipo durante el mercado de fichajes de verano. Según informa Goal.com, tras una dura temporada de debut en la capital española, ambas partes han acordado que la cesión es la mejor vía para el desarrollo del jugador. Así lo informa Goal.com informa .

En una reunión mantenida entre el club y los representantes del jugador, se destacó que el joven talento argentino de 18 años necesita continuidad y minutos de juego en Europa. En su primera temporada en el estadio Santiago Bernabéu no dispuso de los minutos necesarios y no pudo consolidarse en el once titular. Se espera que el próximo mes de agosto sea un periodo decisivo para definir su futuro.

El campeonato italiano se perfila como el destino principal

Aunque inicialmente se barajó la opción de que el jugador regresara a su exequipo, River Plate, la directiva madridista descartó esta idea de inmediato. El club blanco insistió firmemente en que el futbolista argentino debe continuar su carrera en el continente europeo y seguir allí su proceso de adaptación. Asimismo, la opción de un traspaso a la Premier League fue totalmente desestimada.

El hecho de que el jugador posea pasaporte italiano hace que la opción de la Serie A sea aún más atractiva frente a otros pretendientes. Actualmente, se informa que los principales equipos italianos siguen de cerca la situación.

Mercado de fichajes y condiciones principales

Según la información publicada por el diario Marca, la Fiorentina ya se ha puesto en contacto oficial con el Real Madrid. Además, Nápoles y Milan también han mostrado interés en los servicios del joven centrocampista y vigilan de cerca la situación.

Para los madridistas, el requisito más importante para la próxima cesión es que el nuevo club garantice que Mastantuono juegue en su posición preferida de mediapunta central (dorsal 10). En su temporada de debut en España, debido a ajustes tácticos, se vio obligado a actuar más en la banda derecha que en su habitual zona central. El Real Madrid tiene el firme objetivo de evitar que se repitan este tipo de incompatibilidades posicionales en el futuro.