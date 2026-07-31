Una fuerte explosión en una mina de Pakistán cobra la vida de 32 mineros

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Una fuerte explosión en una mina de Pakistán cobra la vida de 32 mineros

Una fuerte explosión ocurrida en una mina de carbón en la provincia de Baluchistán, en Pakistán, cobró la vida de al menos 32 mineros. Las operaciones de rescate y la investigación continúan tras la tragedia, según informaron las autoridades del país, reportó Al Jazeera .

Se informó que el accidente ocurrió el 30 de julio en la mina de carbón de Sorange, cerca de la ciudad de Queta. Según los datos preliminares, la explosión fue causada por la acumulación de gas metano dentro de la mina.

Un funcionario de la autoridad provincial de gestión de desastres declaró que los rescatistas sacaron inicialmente a la superficie los cuerpos de 29 mineros. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de otros tres trabajadores fallecidos dentro de la mina.

A pesar de haber transcurrido más de 12 horas desde el incidente, los rescatistas no han detenido las labores de búsqueda. Sin embargo, los responsables señalan que la probabilidad de encontrar sobrevivientes es muy baja.

Una fuerte explosión en una mina de Pakistán cobra la vida de 32 mineros

Según datos oficiales, 36 mineros se encontraban trabajando dentro de la mina en el momento de la explosión. Como resultado de la fuerte onda expansiva, dos minas ubicadas cerca la una de la otra sufrieron graves daños.

Los expertos señalan que este tipo de tragedias ocurren con frecuencia en el sector de la minería de carbón en Pakistán, especialmente en la provincia de Baluchistán, debido al incumplimiento total de los requisitos de seguridad. En particular, se mencionan como factores principales la insuficiencia del sistema de ventilación, las deficiencias en los mecanismos de control de gas y la falta de medidas de seguridad laboral.

A pesar de ello, miles de habitantes de Baluchistán se ven obligados a trabajar en la industria del carbón como medio de subsistencia, a pesar de los bajos salarios y los altos riesgos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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