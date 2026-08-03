En Japón, se permite a los hombres ir al trabajo en pantalón corto
En Tokio, Japón, las normas de vestimenta se han flexibilizado en algunas oficinas debido al intenso calor del verano. Ahora, los hombres pueden ir a trabajar con camiseta, zapatillas deportivas y pantalón corto en lugar del traje tradicional.
La iniciativa se implementó principalmente para ofrecer mejores condiciones a los empleados y ahorrar electricidad reduciendo el uso del aire acondicionado. Sin embargo, las nuevas normas no han sido aceptadas por todos.
Algunas empleadas consideran injusto que se permita a los hombres llevar pantalón corto mientras se mantienen ciertos requisitos tradicionales de vestimenta para las mujeres.
Además, las piernas descubiertas y el vello de las piernas de los hombres se han convertido en tema de debate en las redes sociales. Algunos usuarios han empezado a llamar en tono de broma a esta situación «sunehara», es decir, «acoso por el vello de las piernas».
Curiosamente, se dice que algunos hombres que han empezado a ir a trabajar en pantalón corto están depilándose las piernas, e incluso recurriendo a la depilación láser, para no incomodar a sus compañeros.
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