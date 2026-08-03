El defensa del Chelsea Trevoh Chalobah se marcha al Como

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El defensa del Chelsea Trevoh Chalobah se marcha al Como

El Chelsea, club londinense en el que se formó Trevoh Chalobah, ha alcanzado un acuerdo verbal para vender al defensa al Como italiano. Según The Sun, el traspaso podría convertirse en una de las operaciones más importantes del mercado de verano y pondría fin a la larga etapa del futbolista inglés en el oeste de Londres. Goal.com informa de ello.

Las partes han alcanzado un acuerdo total sobre el precio del traspaso. El Como pagará 30 millones de euros garantizados por el defensa central inglés. El contrato también incluye hasta 6 millones de euros en variables y un porcentaje de una futura venta. La oferta, cuyo valor total podría ascender a 36 millones de euros, satisface por completo las exigencias iniciales de la directiva del Chelsea.

El interés personal de Cesc Fàbregas

La leyenda del centro del campo Cesc Fàbregas, que dirige al club italiano, fue uno de los principales impulsores de este fichaje. El técnico quería incorporar con insistencia a un futbolista experimentado capaz de reforzar la defensa y ayudar a iniciar los ataques desde atrás. Las cualidades técnicas de Chalobah llamaron su atención, ya que encajan a la perfección con el estilo de juego del Como.

El ambicioso proyecto del representante de la Serie A y el interés personal de su entrenador también influyeron mucho en el jugador. A pesar del interés de clubes de la Premier League y de otros equipos europeos, Trevoh Chalobah prefirió el proyecto del club italiano. El defensa aspira a ser titular habitual en una de las cinco grandes ligas de Europa.

Los detalles del acuerdo y los próximos pasos

Una vez que las negociaciones entraron en su fase decisiva, se desbloquearon las conversaciones entre ambos clubes. En realidad, las condiciones del contrato entre Trevoh Chalobah y el Como ya se habían acordado varias semanas antes. En cuanto se resolvieron los asuntos económicos entre las entidades, desaparecieron todos los obstáculos para formalizar el acuerdo.

Ahora se espera que el defensa de 26 años viaje a Italia y, una vez oficializado el traspaso, pase el reconocimiento médico y firme su contrato con su nuevo equipo. Tras jugar en el Chelsea desde sus años de formación, su llegada a la Serie A abrirá un nuevo capítulo en su carrera.

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Jahongir Tursunov
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