El Manchester City quiere fichar a Pedro Neto

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El Manchester City quiere fichar a Pedro Neto

Según The Sun, el Manchester City ha iniciado las gestiones para fichar al extremo del Chelsea Pedro Neto. La iniciativa del traspaso partiría del nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca, quien quiere volver a trabajar en Manchester con su antiguo pupilo. Se espera que esta operación sea uno de los primeros grandes pasos del técnico para adaptar la plantilla a sus ideas. Sobre el asunto, Goal.com informa .

Cabe recordar que Enzo Maresca fue nombrado entrenador del Manchester City el 29 de junio de este año, en sustitución de Pep Guardiola. El club firmó un contrato de tres años con el técnico italiano y pagó al Chelsea una compensación de aproximadamente 17 millones de libras esterlinas. Ahora, Maresca ha convertido en una prioridad el fichaje para el Etihad Stadium del futbolista portugués de 26 años procedente de su antiguo equipo.

Competencia por el fichaje y exigencias económicas

Sin embargo, el Manchester City no es el único pretendiente por el extremo portugués. Según Goal.com, el AC Milan también ha convertido a Pedro Neto en su principal objetivo del mercado. El conjunto milanés ve al futbolista como un sustituto ideal para Rafael Leão, cuyo futuro sigue siendo incierto. Aun así, la capacidad económica del club inglés podría suponer una seria competencia para los planes del representante de la Serie A.

El Chelsea no tiene intención de dejar marchar fácilmente a una de sus figuras. El club del oeste de Londres considera a Neto una pieza importante de su proyecto a largo plazo. Para disuadir a los posibles compradores y evitar el traspaso, el club ha fijado el precio del jugador en 70 millones de libras esterlinas. La directiva ha dejado claro que no estudiará ofertas inferiores durante el mercado de verano.

Fair play financiero e intenciones del jugador

No obstante, la situación económica del Chelsea podría obligarlo a tomar una decisión diferente. Después de fichar a Morgan Rogers procedente del Aston Villa por 117 millones de libras esterlinas, el equipo necesita vender a algunos jugadores para cumplir las normas financieras y equilibrar su presupuesto. Esto podría abrir la puerta al Manchester City y a los demás pretendientes.

Según Goal.com, el propio jugador también conoce el interés de los grandes clubes europeos y está estudiando sus opciones. Aunque su agente Jorge Mendes también ha explorado la posibilidad del Al-Hilal saudí, se dice que Pedro Neto prefiere continuar en Europa en el mejor momento de su carrera.

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