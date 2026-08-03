Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...
Ислом Махачев UFC чемпиони бўлиш, енгил вазнда ҳукмронлик қилиш ва иккинчи дивизион камарини қўлга киритиш каби катта мақсадларига эришди. Аммо 34 ёшли жангчи ҳали фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламаяпти.
Унинг сўзларига кўра, бунинг сабаби фақат янги рекорд ёки навбатдаги чемпионлик камари эмас. Махачевни олдинга ундаётган асосий куч — тайёргарликни сусайтирса, октагонда рақиби уни қаттиқ жазолашини яхши англашидир.
Бир орзу кетидан иккинчиси пайдо бўлди
Махачев дастлаб UFC чемпиони бўлишни орзу қилганини айтди. У 2022 йилда Чарльз Оливейрани иккинчи раундда таслим қилиб, енгил вазндаги чемпионлик камарини қўлга киритди.
Шундан кейинги мақсад камарни имкон қадар кўпроқ ҳимоя қилиш эди. Махачев енгил вазндаги фаолияти давомида Александр Волкановски, Дастин Порье ва Ренато Мойкано каби рақибларни мағлуб этиб, дивизионда узоқ ғалабали серия қайд этди.
Кейин у янги вазифани белгилади — ярим ўрта вазнга кўтарилиб, UFC’нинг икки дивизионида чемпион бўлиш. 2025 йил ноябрида Жек Делла Маддалена устидан қозонилган ғалаба бу мақсадни ҳам амалга оширди. Ҳозир Махачев ярим ўрта вазн чемпиони ва вазн тоифасидан қатъи назар UFC рейтинги етакчиси сифатида кўрсатилмоқда.
«Аввалига орзум UFC чемпиони бўлиш эди. Кейин енгил вазнда имкон қадар кўпроқ ҳимоя ўтказишни истадим. Шундан сўнг икки вазн тоифасида чемпион бўлишни мақсад қилдим. Ҳозир бу мақсадга ҳам эришдим», — деди Махачев.
Энди асосий нишон — якка рекорд
Махачевнинг UFC’даги кетма-кет ғалабалари сони 16 тага етган. Расмий статистикада у бу борада афсонавий Андерсон Силва билан биринчи ўринни бўлишиб турибди.
Силва 2006–2012 йиллар оралиғида UFC’да кетма-кет 16 та жангни ғалаба билан якунлаган. Бу рекорд узоқ йиллар давомида ташкилот тарихидаги энг мустаҳкам натижалардан бири бўлиб келди.
Махачев яна бир баҳсда ғалаба қозонса:
Кўрсаткич
Натижа
Андерсон Силванинг серияси
16 та ғалаба
Махачевнинг ҳозирги серияси
16 та ғалаба
Кейинги ғалабадан сўнг
17 та ғалаба
Тарихий мақом
UFC’да якка рекорд
Жангчининг ўзи ҳам айнан шу натижани янгилаш истаги унга қўшимча мотивация бераётган бўлиши мумкинлигини тан олди.
Энг кучли мотивация — мағлубият хавфи
Махачевнинг энг қизиқ баёноти рекордлар ҳақида эмас, балки тайёргарликка муносабати билан боғлиқ бўлди.
«Аслида мени энг кўп рағбатлантирадиган нарса шуки, агар қафасга тайёргарликсиз чиқсам, кимдир юзимни бежаб ташлайди. Шунинг учун диққатимни йўқотмаслигим ва қаттиқ меҳнат қилишда давом этишим керак».
Бу фикр профессионал ММАдаги энг оддий, аммо шафқатсиз ҳақиқатни очиб беради: чемпионлик мақоми жангчини зарбалардан ҳимоя қилмайди.
Октагонга чиққан ҳар бир рақиб Махачевни мағлуб этиб, фаолиятидаги энг катта ғалабани қўлга киритишни истайди. Шунинг учун чемпион бир кун машғулотни сусайтирса ҳам, рақиблари унинг заиф нуқтасини топиш учун ишлашда давом этади.
Муваффақият уни хотиржам қилиб қўймади
Кўп спортчилар асосий мақсадларига эришгач, аввалги очлик ва интизомни сақлашда қийналади. Махачевнинг олдида ҳам худди шундай психологик хавф мавжуд:
у икки вазнда чемпионликка эришди;
UFC тарихидаги энг узоқ ғалабали серияга тенглашди;
профессионал рекорди 28 та ғалаба ва битта мағлубиятга етди;
вазн тоифасидан қатъи назар энг яхши жангчи сифатида эътироф этилмоқда.
Бироқ унинг баёнотидан чемпион ўзини енгилмас деб ҳисобламаётгани кўринади. Аксинча, у ҳар бир янги рақиб аввалги ютуқларни бир кечада қадрсизлантириши мумкинлигини тушунади.
Шу хавф унга машғулотларда юқори суръатни сақлаш, диққатни йўқотмаслик ва ҳар бир баҳсга фаолиятидаги энг муҳим жангдек ёндашишга ёрдам беради.
Гаррига қарши жанг тарихий бўлиши мумкин
Махачев навбатдаги баҳсини UFC 330 турнирининг асосий жангида Иэн Мачадо Гэррига қарши ўтказади. Турнир 15 август куни АҚШнинг Филадельфия шаҳрида ташкил этилади; вақт фарқи туфайли асосий кард Ўзбекистонда 16 август тонгига тўғри келади.
Бу Махачевнинг ярим ўрта вазндаги чемпионлик камарини биринчи марта ҳимоя қилиши бўлади.
Ушбу учрашувда бир вақтнинг ўзида учта катта масала ҳал этилади:
Махачев янги дивизионда ҳам камарини сақлаб қоладими?
У кетма-кет ғалабалар сонини 17 тага етказадими?
Андерсон Силванинг тарихий натижасини ортда қолдирадими?
Гэрри эса оддий даъвогар эмас. У чемпионнинг сериясига нуқта қўйиб, бир кечанинг ўзида янги UFC чемпиони ва катта тарихий воқеа муаллифига айланиши мумкин.
Фаолиятни якунлаш ҳақида гапиришга эртами?
Махачев барча дастлабки мақсадларига эришган бўлса-да, унинг олдида янги вазифалар пайдо бўлмоқда. Силва рекордини янгилашдан кейин ҳам ярим ўрта вазндаги камар ҳимоялари, янги даъвогарлар ва тарихдаги ўрни учун кураш қолади.
Бироқ уни спортда ушлаб турган асосий сабаб совринлардан ҳам соддароқ: ММАда тайёргарликсиз қолиш мумкин эмас.
Махачевнинг сўзлари чемпионлик психологиясини очиб беради. Юқорида қолиш учун инсон фақат ғалабани хоҳлаши эмас, мағлубиятнинг қанчалик оғриқли бўлишини ҳам унутмаслиги керак.
Ҳозирча ана шу ҳис Махачевни октагонда ушлаб турибди. Гаррига қарши жанг эса бу мотивация уни UFC тарихидаги мутлақ рекордга олиб борадими ёки йўқми, деган саволга жавоб беради.
Сизнингча, Махачев Силва рекордини янгилагандан кейин яна нечта жанг ўтказиши керак? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…