Ўзбекистонда ярим йилда 192 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда ярим йилда 192 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилди

Ўзбекистонда қурилиш соҳаси 2026 йилнинг биринчи ярмида янги юқори кўрсаткичга чиқди. Олти ой ичида бажарилган ишлар ҳажми 192 трлн сўмга етди — бу 2022 йилнинг мос давридаги натижадан уч баробардан ҳам кўп.

Расмий ўсиш суръати 13,8 фоизни ташкил этган. Аммо йиллар кесимидаги рақамлар яна бир муҳим манзарани очиб беради: қурилиш бозоридаги энг катта сакраш сўнгги икки йилда кузатилган.

Ярим йилда 192 трлн сўмлик иш бажарилди

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистонда жами 192 трлн сўмлик қурилиш ишлари амалга оширилган.

Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13,8 фоизлик ўсиш демакдир.

Олти ойлик ҳажм ўртача ҳисобда:

  • ҳар ойга — 32 трлн сўм;

  • ҳар кунга — қарийб 1,1 трлн сўмлик қурилиш ишлари тўғри келган.

Ушбу ҳисоблар умумий кўрсаткични тасаввур қилиш учун келтирилган бўлиб, қурилиш фаоллиги ойлар ва ҳудудлар бўйича бир хил тақсимланмайди.

Тўрт йилда қурилиш ҳажми уч баробардан кўп ошди

Январь–июнь ойларида бажарилган қурилиш ишлари ҳажми йиллар кесимида қуйидагича ўзгарган:

Йил

Қурилиш ишлари ҳажми

2022

59,7 трлн сўм

2023

68,8 трлн сўм

2024

79,8 трлн сўм

2025

159,7 трлн сўм

2026

192 трлн сўм

2022 йилнинг биринчи ярми билан солиштирганда, 2026 йилдаги кўрсаткич 132,3 трлн сўмга кўпайган. Номинал ҳисобда қурилиш ишлари ҳажми қарийб 3,2 баробарга ошган.

Энг кескин ўзгариш 2024 ва 2025 йиллар оралиғида қайд этилган: ярим йиллик ҳажм 79,8 трлн сўмдан 159,7 трлн сўмгача кўтарилган.

2025 йилга нисбатан қанча кўп иш бажарилди?

2025 йилнинг январь–июнь ойларида 159,7 трлн сўмлик қурилиш ишлари амалга оширилган эди. 2026 йилда эса бу рақам 192 трлн сўмга етди.

Номинал фарқ 32,3 трлн сўмни ташкил этди.

Бироқ бу ерда муҳим жиҳат бор: пулда ифодаланган ҳажмлар ўртасидаги фарқни расмий 13,8 фоизлик ўсиш билан тўғридан-тўғри таққослаш тўғри эмас. Расмий ўсиш суръати одатда нархлар таъсири ҳисобга олинган таққослама кўрсаткичлар асосида аниқланади. Номинал суммага эса қурилиш материаллари, меҳнат ва бошқа харажатлар қимматлашиши ҳам таъсир қилади.

Қурилишдаги ўсиш нимани англатиши мумкин?

Қурилиш ишларининг кўпайиши мамлакатда уй-жой, ишлаб чиқариш объектлари, савдо ва хизмат кўрсатиш бинолари ҳамда инфратузилма лойиҳалари фаол давом этаётганини кўрсатади.

Бу жараён иқтисодиётнинг бошқа тармоқларига ҳам таъсир қилади:

  • қурилиш материалларига талаб ортади;

  • транспорт ва логистика хизматлари фаоллашади;

  • муҳандис, архитектор ва ишчиларга эҳтиёж кўпаяди;

  • янги турар жой ва тижорат майдонлари пайдо бўлади;

  • ҳудудларда янги инвестиция лойиҳалари ишга тушади.

Шу билан бирга, қурилиш ҳажмининг ўсиши ҳар доим ҳам барча объектлар сифатли ва аҳоли эҳтиёжига мос қурилаётганини англатмайди.

Энди асосий масала — сифат ва хавфсизлик

192 трлн сўмлик натижа қурилиш бозорининг кўлами катталашаётганини кўрсатади. Аммо кейинги босқичда фақат қурилган объектлар сони эмас, уларнинг сифати ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Жумладан:

  • сейсмик хавфсизлик талабларига риоя қилиш;

  • лойиҳаларнинг қонунийлиги;

  • қурилиш материаллари сифати;

  • шаҳар инфратузилмасига тушадиган юклама;

  • яшил ҳудудлар ва автотураргоҳлар;

  • уй-жой нархларининг аҳоли даромадига мутаносиблиги муҳим.

Чунки қурилишдаги ҳақиқий натижа сарфланган триллионларда эмас, одамлар учун қанчалик хавфсиз ва қулай муҳит яратилганида кўринади.

Рақам рекорд, аммо саволлар ҳам кўп

Тўрт йил ичида ярим йиллик қурилиш ишлари ҳажмининг 59,7 трлн сўмдан 192 трлн сўмгача кўтарилиши соҳадаги улкан ўзгаришни кўрсатмоқда.

Энди асосий савол шунда: қурилиш суръатининг ортиши билан бирга шаҳарлар қулайлиги, уй-жой сифати ва нархларнинг аҳоли учун мақбуллиги ҳам яхшиланяптими?

Сизнинг ҳудудингизда сўнгги йилларда қурилишлар кўпайдими ва улар шаҳар қиёфасига қандай таъсир қилди? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, футбол мухлисларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ярим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайдиЯрим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайдиБугун, 17:12Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?31.07, 22:333 август учун валюта курслари эълон қилинди3 август учун валюта курслари эълон қилинди31.07, 16:243 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда3 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда31.07, 11:01Ўзбекистон-2027: Солиқ тизимидаги энг муҳим ўзгаришлар (Кешбэк, омонатлар, ставка)Ўзбекистон-2027: Солиқ тизимидаги энг муҳим ўзгаришлар (Кешбэк, омонатлар, ставка)30.07, 23:0131 июль учун валюта курслари эълон қилинди31 июль учун валюта курслари эълон қилинди30.07, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда