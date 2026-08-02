Ўзбекистонда ярим йилда 192 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилди
Ўзбекистонда қурилиш соҳаси 2026 йилнинг биринчи ярмида янги юқори кўрсаткичга чиқди. Олти ой ичида бажарилган ишлар ҳажми 192 трлн сўмга етди — бу 2022 йилнинг мос давридаги натижадан уч баробардан ҳам кўп.
Расмий ўсиш суръати 13,8 фоизни ташкил этган. Аммо йиллар кесимидаги рақамлар яна бир муҳим манзарани очиб беради: қурилиш бозоридаги энг катта сакраш сўнгги икки йилда кузатилган.
Ярим йилда 192 трлн сўмлик иш бажарилди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистонда жами 192 трлн сўмлик қурилиш ишлари амалга оширилган.
Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13,8 фоизлик ўсиш демакдир.
Олти ойлик ҳажм ўртача ҳисобда:
ҳар ойга — 32 трлн сўм;
ҳар кунга — қарийб 1,1 трлн сўмлик қурилиш ишлари тўғри келган.
Ушбу ҳисоблар умумий кўрсаткични тасаввур қилиш учун келтирилган бўлиб, қурилиш фаоллиги ойлар ва ҳудудлар бўйича бир хил тақсимланмайди.
Тўрт йилда қурилиш ҳажми уч баробардан кўп ошди
Январь–июнь ойларида бажарилган қурилиш ишлари ҳажми йиллар кесимида қуйидагича ўзгарган:
Йил
Қурилиш ишлари ҳажми
2022
59,7 трлн сўм
2023
68,8 трлн сўм
2024
79,8 трлн сўм
2025
159,7 трлн сўм
2026
192 трлн сўм
2022 йилнинг биринчи ярми билан солиштирганда, 2026 йилдаги кўрсаткич 132,3 трлн сўмга кўпайган. Номинал ҳисобда қурилиш ишлари ҳажми қарийб 3,2 баробарга ошган.
Энг кескин ўзгариш 2024 ва 2025 йиллар оралиғида қайд этилган: ярим йиллик ҳажм 79,8 трлн сўмдан 159,7 трлн сўмгача кўтарилган.
2025 йилга нисбатан қанча кўп иш бажарилди?
2025 йилнинг январь–июнь ойларида 159,7 трлн сўмлик қурилиш ишлари амалга оширилган эди. 2026 йилда эса бу рақам 192 трлн сўмга етди.
Номинал фарқ 32,3 трлн сўмни ташкил этди.
Бироқ бу ерда муҳим жиҳат бор: пулда ифодаланган ҳажмлар ўртасидаги фарқни расмий 13,8 фоизлик ўсиш билан тўғридан-тўғри таққослаш тўғри эмас. Расмий ўсиш суръати одатда нархлар таъсири ҳисобга олинган таққослама кўрсаткичлар асосида аниқланади. Номинал суммага эса қурилиш материаллари, меҳнат ва бошқа харажатлар қимматлашиши ҳам таъсир қилади.
Қурилишдаги ўсиш нимани англатиши мумкин?
Қурилиш ишларининг кўпайиши мамлакатда уй-жой, ишлаб чиқариш объектлари, савдо ва хизмат кўрсатиш бинолари ҳамда инфратузилма лойиҳалари фаол давом этаётганини кўрсатади.
Бу жараён иқтисодиётнинг бошқа тармоқларига ҳам таъсир қилади:
қурилиш материалларига талаб ортади;
транспорт ва логистика хизматлари фаоллашади;
муҳандис, архитектор ва ишчиларга эҳтиёж кўпаяди;
янги турар жой ва тижорат майдонлари пайдо бўлади;
ҳудудларда янги инвестиция лойиҳалари ишга тушади.
Шу билан бирга, қурилиш ҳажмининг ўсиши ҳар доим ҳам барча объектлар сифатли ва аҳоли эҳтиёжига мос қурилаётганини англатмайди.
Энди асосий масала — сифат ва хавфсизлик
192 трлн сўмлик натижа қурилиш бозорининг кўлами катталашаётганини кўрсатади. Аммо кейинги босқичда фақат қурилган объектлар сони эмас, уларнинг сифати ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Жумладан:
сейсмик хавфсизлик талабларига риоя қилиш;
лойиҳаларнинг қонунийлиги;
қурилиш материаллари сифати;
шаҳар инфратузилмасига тушадиган юклама;
яшил ҳудудлар ва автотураргоҳлар;
уй-жой нархларининг аҳоли даромадига мутаносиблиги муҳим.
Чунки қурилишдаги ҳақиқий натижа сарфланган триллионларда эмас, одамлар учун қанчалик хавфсиз ва қулай муҳит яратилганида кўринади.
Рақам рекорд, аммо саволлар ҳам кўп
Тўрт йил ичида ярим йиллик қурилиш ишлари ҳажмининг 59,7 трлн сўмдан 192 трлн сўмгача кўтарилиши соҳадаги улкан ўзгаришни кўрсатмоқда.
Энди асосий савол шунда: қурилиш суръатининг ортиши билан бирга шаҳарлар қулайлиги, уй-жой сифати ва нархларнинг аҳоли учун мақбуллиги ҳам яхшиланяптими?
Сизнинг ҳудудингизда сўнгги йилларда қурилишлар кўпайдими ва улар шаҳар қиёфасига қандай таъсир қилди? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, футбол мухлисларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…