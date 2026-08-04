Mateo Kovacic elogia el fichaje de Elliot Anderson por el Manchester City

Según Goal.com, el experimentado centrocampista Mateo Kovacic elogió la llegada de su nuevo compañero Elliot Anderson al Manchester City por 116 millones de libras. Este traspaso récord procedente del Nottingham Forest se considera un paso importante de los vigentes campeones para reforzar su plantilla. Goal.com informa de ello.

El jugador de 23 años disputó los 38 partidos de la Premier League la pasada temporada y llamó la atención por su rendimiento de alto nivel. El centrocampista croata Mateo Kovacic valoró las capacidades físicas y técnicas del joven futbolista y confió en que siga progresando bajo las órdenes del nuevo entrenador, Enzo Maresca.

Las capacidades sobre el terreno de juego y los cambios en la plantilla

Según Kovacic, Anderson aportará mucha calidad y potencia física al equipo. Su capacidad para rendir igual de bien con y sin balón, además de su incansable despliegue, podría convertirse en una ventaja importante para el Manchester City. Pese a su juventud, el futbolista tiene un enorme potencial para seguir creciendo en el club.

Al mismo tiempo, el centrocampista del equipo Rodri continúa recuperándose de una operación de espalda a comienzos de temporada y podría perderse las primeras semanas, lo que plantea una cuestión táctica importante. También circularon rumores sobre un posible traspaso del español al Real Madrid.

La competitividad de la Premier League

En opinión de Mateo Kovacic, la Premier League sigue siendo la cima del fútbol mundial y el nivel de competencia es excepcionalmente alto. Los costosos fichajes recientes para el centro del campo vuelven a demostrar la fuerza y la profundidad de la competición.

El jugador croata también destacó a los centrocampistas de calidad de otros equipos, entre ellos Newcastle y Aston Villa. Añadió que enfrentarse y competir cada semana contra los mejores jugadores del mundo le proporciona la motivación principal para jugar al más alto nivel.