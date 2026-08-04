El Paris Saint-Germain negocia con el Barcelona por Jules Koundé

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El Paris Saint-Germain negocia con el Barcelona por Jules Koundé

El Paris Saint-Germain ha iniciado una ofensiva seria para fichar al defensa del FC Barcelona Jules Koundé durante el mercado de fichajes de verano. Según Fichajes y RMC Sport, el conjunto parisino pretende aprovechar las negociaciones en curso con los catalanes por el traspaso de Ferran Torres para hacerse con dos futbolistas a la vez. Esta operación se ha convertido en una de las principales prioridades del campeón de Francia para el verano. Goal.com informa .

Al parecer, la iniciativa para fichar al internacional francés de 27 años partió directamente del entrenador Luis Enrique. El técnico parisino quiere contar con su compatriota en el equipo y utilizarlo específicamente como defensa central. Cabe recordar que, antes de trasladarse a Cataluña, Koundé jugaba principalmente en el centro de la defensa, y el cuerpo técnico cuenta con un plan táctico claro para aprovechar plenamente sus cualidades.

Los cambios en Cataluña y la postura de la directiva

Tras una temporada irregular del FC Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick, el estatus de Jules Koundé ha cambiado notablemente. Aunque anteriormente el club lo consideraba intransferible, la situación actual es diferente. La presencia de Eric García y João Cancelo podría amenazar seriamente los minutos de Koundé como lateral derecho la próxima temporada.

El año pasado, el presidente del club, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco, rechazaron una oferta de 70 millones de euros (60 millones de libras esterlinas) por el jugador. Sin embargo, en la situación actual entienden que una oferta económica adecuada por el futbolista ayudaría considerablemente a aliviar la masa salarial del club.

El plan firme del conjunto parisino y la experiencia previa

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, dirige personalmente este proceso de traspaso. El gigante francés ya tiene una experiencia exitosa de colaboración con el club catalán, tras fichar anteriormente a Lionel Messi y Ousmane Dembélé del Barcelona. Ahora, el líder de la Ligue 1 pretende apoyarse en esa experiencia para cerrar la operación.

En las conversaciones sobre el contrato de Koundé, el Paris Saint-Germain está haciendo especial hincapié en ofrecerle minutos regulares y garantizados como defensa central. La posibilidad de que el jugador regrese a su país y el proyecto concreto del club parisino aumentan las opciones de que el traspaso se complete. Se espera que las negociaciones entre ambos clubes se intensifiquen durante el mercado de fichajes de verano.

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