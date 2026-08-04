El perro ayudó a encontrar el cuerpo de su dueña

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El perro ayudó a encontrar el cuerpo de su dueña

En Moscú, el perro de Natalya Bojuk, una psicóloga y estilista de 39 años, desempeñó un papel clave para esclarecer el crimen relacionado con su misteriosa desaparición.

Natalya desapareció después de salir de su casa para pasear a su perro. Se inició su búsqueda, pero al principio no se encontró ninguna información sobre su paradero.

Casi dos semanas después, unos voluntarios vieron al perro de Natalya cerca de un almacén en el pueblo de Romashkovo. Desde hacía varios días, el animal no se separaba de una bolsa en la zona, como si estuviera esperando a alguien.

Tras examinar la bolsa sospechosa, los voluntarios encontraron dentro el cuerpo de Natalya. Según los primeros datos, se detectaron signos de violencia en el cuerpo de la víctima.

Se sospecha que Pavel, la pareja de Natalya, podría estar relacionado con el crimen. Según los investigadores, abandonó Rusia después de los hechos y es objeto de una búsqueda internacional. Algunas informaciones indican que el sospechoso podría estar escondido en Turquía.

Las fuerzas del orden trabajan ahora para esclarecer todos los detalles del crimen y localizar al sospechoso.

MoscúNatalya BozhukRomashkovoRusiaTurquía
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