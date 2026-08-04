Nico González se muestra satisfecho con su trabajo bajo las órdenes de Enzo Maresca

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Nico González se muestra satisfecho con su trabajo bajo las órdenes de Enzo Maresca

El centrocampista del Manchester City, Nico González, declaró que está disfrutando de los entrenamientos y del estilo de juego del equipo bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Enzo Maresca. El futbolista español de 24 años compartió sus impresiones sobre el proceso de adaptación a las exigencias tácticas de la nueva temporada y su papel en la plantilla. Así lo informa .

Según informa Goal.com, el centrocampista de 24 años llamó la atención por su sólida actuación en el amistoso contra el Inter. Aunque el tiempo reglamentario terminó con empate 1-1 y el equipo perdió en la tanda de penaltis, Nico González controló bien el juego en el centro del campo y demostró sus opciones de ganarse un puesto en el once inicial esta temporada.

Cambios tácticos y nuevas exigencias del entrenador

El jugador, que llegó procedente del Porto en febrero de 2025, había tenido dificultades para ser titular con regularidad bajo el anterior entrenador, Pep Guardiola. El nombramiento de Enzo Maresca le brinda ahora una nueva oportunidad para dar un paso adelante y mostrar todo su potencial.

En una entrevista concedida a la página web oficial del club, Nico González destacó que todo el equipo se está adaptando gradualmente al estilo del nuevo entrenador. Señaló que el proceso de aprendizaje nunca se detiene durante los partidos y que seguirán incorporando nuevos conceptos a lo largo de la temporada.

Las ventajas del estilo de Enzo Maresca

El futbolista explicó cómo son los entrenamientos del nuevo entrenador y señaló que existen algunas diferencias respecto a la temporada pasada, aunque los principios fundamentales se mantienen. Según sus palabras, la presión alta, recuperar el balón lo antes posible y moverlo con muchos pases siguen siendo prioridades.

En el partido contra el Inter, los movimientos de González en la zona del pivote aportaron equilibrio al juego del equipo en la segunda parte. Mientras Tijjani Reijnders y Mateo Kovačić tuvieron dificultades en el primer tiempo, Nico González se mostró sólido como número seis y facilitó las incorporaciones de Rico Lewis.

En un contexto de competencia interna y cambios en la plantilla, la rápida adaptación de Nico González al sistema táctico de Enzo Maresca, basado en la presión, le ofrece una gran oportunidad para pasar de suplente a integrante del once titular.

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