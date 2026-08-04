Nauru, situado en el océano Pacífico y conocido como uno de los países menos poblados del mundo, cambió oficialmente de nombre. A partir de ahora, el país será conocido internacionalmente como la República de Naoyero informó Associated Press La agencia difundió esta información.

Según se informó, el nuevo nombre se adaptó al nombre histórico del país en su idioma local y a su pronunciación original. En este contexto, también cambiará el código internacional del país. El código utilizado anteriormente, NRU será sustituido por NRO Asimismo, los ciudadanos del país ya no serán llamados «nauruanos», sino dey-Naoyero El presidente David Adeang afirmó que este cambio ayudará a reflejar de forma más completa el rico patrimonio histórico del país, su lengua nacional y la identidad de su pueblo. El jefe de Estado presentó esta iniciativa ante el Parlamento a comienzos de este año. Posteriormente, los diputados aprobaron las correspondientes enmiendas constitucionales mediante un proceso de votación en dos etapas.

Según un comunicado oficial del Gobierno, el nombre «Nauru» se utilizaba anteriormente en el ámbito internacional porque era más fácil de pronunciar para los extranjeros. Sin embargo, «Naoyero» es el nombre original, histórico y tradicional del país. Por ello, las autoridades decidieron restaurarlo como verdadero símbolo nacional del Estado.

Con cerca de 12.000 habitantes, Naoyero ocupa el tercer lugar entre los países menos poblados del mundo, solo por detrás del Vaticano y Tuvalu. El país obtuvo la independencia en 1968. Tras lograr en el pasado importantes ingresos económicos gracias a la extracción de fosfato, en los últimos años sufrió una grave crisis económica debido al agotamiento de sus reservas naturales.

Actualmente, Naoyero es considerado uno de los países que sienten con mayor intensidad los efectos del cambio climático. El aumento constante del nivel del mar representa una grave amenaza para este Estado insular. Por ello, el Gobierno presta especial atención a atraer inversiones extranjeras para proteger las infraestructuras costeras, trasladar a la población a zonas seguras y adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

Según las autoridades, el cambio de nombre del país marcará para Naoyero «una nueva etapa de orgullo nacional». Además, el Gobierno pidió a distintos países del mundo y a organizaciones internacionales que reconozcan oficialmente el nuevo nombre.

Se supo que la Organización de las Naciones Unidas, así como las representaciones diplomáticas de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y China en la región, comenzaron a registrar el nombre del país como Naoyero en sus fuentes oficiales.

Cabe recordar que el proceso comenzó el 29 de enero de este año, cuando el presidente David Adeang presentó al Parlamento las enmiendas constitucionales necesarias para cambiar el nombre del país. Posteriormente, el 12 de mayo, el Parlamento aprobó estos cambios. En junio, el Gobierno de Nauru envió una solicitud oficial a la Organización de las Naciones Unidas para lograr el reconocimiento internacional del nuevo nombre. Después, el nombre Naoyero también apareció en la base de datos oficial de la ONU.

La bandera de Nauru ondea junto al mar.