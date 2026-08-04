Randal Kolo Muani deja París y firma con la Juventus hasta 2031

El delantero de la selección francesa Randal Kolo Muani puso fin a su difícil etapa en el Paris Saint-Germain y fue traspasado definitivamente a la Juventus. Según Goal.com, el futbolista de 27 años firmó un contrato de larga duración con el club turinés hasta 2031, por un valor de 50 millones de euros. Goal.com informa .

Este traspaso pone fin a la fallida etapa del delantero en Francia y a dos temporadas consecutivas cedido. Fuera de los planes del entrenador del club parisino, Luis Enrique, y tras jugar cedido en el Tottenham inglés, el jugador quería continuar firmemente su carrera en la Serie A.

Un pasado exitoso en Turín y nuevos objetivos

Turín no es una ciudad desconocida para Kolo Muani. En la segunda mitad de la temporada 2024-2025 jugó cedido en la Juventus, con 10 goles y 3 asistencias en todas las competiciones. Sus brillantes actuaciones en Italia fueron decisivas para su regreso al club.

Sin embargo, tras regresar a París y no lograr ganarse la confianza de su entrenador, el futbolista se marchó al Tottenham. En el club londinense solo registró 5 goles y 4 asistencias, sin mostrar la regularidad necesaria para dejar huella entre los aficionados.

Las emociones del futbolista y sus planes de futuro

Tras firmar un contrato de cinco años con la Juventus, Kolo Muani no ocultó su satisfacción por haber dejado atrás su difícil etapa en el Paris Saint-Germain y aseguró sentir un gran alivio tras concretarse el traspaso.

«Por fin puedo respirar tranquilo», declaró el futbolista. «Llevaba mucho tiempo esperando venir aquí y ha llegado el momento. Esta historia aún no ha terminado; quería llevarla hasta el final. Por eso hice todo lo posible para regresar. Continuaremos esta hermosa historia».

Con este traspaso, la Juventus busca reforzar aún más su línea ofensiva. Ahora se espera que Kolo Muani aporte la regularidad que le faltó en sus anteriores cesiones y se convierta en una pieza clave del esquema táctico del club turinés.