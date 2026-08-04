Bubista se marcha al RS Berkane: ¿comienza una nueva era en Cabo Verde?

Bubista, que llevó a Cabo Verde por primera vez en su historia al Mundial, abre una nueva etapa en su carrera. El club marroquí RS Berkane ha nombrado entrenador principal al técnico de 56 años.

Sin embargo, hay una precisión importante: aunque el nombramiento en el club ha sido confirmado oficialmente, la Federación Caboverdiana de Fútbol todavía no ha anunciado por separado la salida de Bubista de la selección. Según Reuters, se espera que deje su cargo en los próximos días.

El héroe del Mundial trabajará ahora en Marruecos

El club marroquí anunció el nombramiento de Bubista, cuyo nombre completo es Pedro Leitão Brito, como entrenador del RS Berkane. La duración del acuerdo y sus condiciones económicas aún no se han revelado.

Al principio también se estudió la posibilidad de que continuara trabajando a la vez en el club y en la selección. Sin embargo, según las últimas informaciones, podría dedicar toda su atención al nuevo proyecto del Berkane y dejar el combinado caboverdiano.

La decisión ha despertado un gran interés en el mundo del fútbol. Bubista regresa al fútbol de clubes apenas un mes después del mayor éxito de su carrera con la selección.

Una historia histórica que comenzó hace seis años

Bubista comenzó a dirigir a la selección de Cabo Verde en enero de 2020. La Federación lo presentó como nuevo entrenador el 28 de enero, mientras que su etapa oficial comenzó el 29 de enero.

Antes de eso, Bubista había sido capitán de la selección y defendido los colores de su país durante 11 años. Más tarde también trabajó como ayudante del equipo nacional, lo que le permitió conocer bien el potencial interno del fútbol caboverdiano.

Durante seis años, el técnico inculcó al equipo los siguientes principios fundamentales:

disciplina táctica;

no temer al nombre del rival;

unidad colectiva;

unir a los futbolistas locales y de la diáspora;

mostrar la identidad propia del país en el fútbol.

Este enfoque convirtió a un Estado insular de unos 500.000 habitantes en una de las mayores sorpresas del fútbol mundial.

El primer Mundial y resultados inesperados

Con Bubista al frente, Cabo Verde logró por primera vez en su historia la clasificación para un Mundial. Tras este éxito, el técnico fue elegido mejor entrenador africano de 2025.

En el Mundial de 2026, el equipo quedó encuadrado con España, Uruguay y Arabia Saudí Los debutantes comenzaron con un empate 0-0 ante España, una de las grandes selecciones de Europa.

En el siguiente partido, Cabo Verde empató 2-2 con Uruguay, dos veces campeona del mundo. El equipo reaccionó en dos ocasiones y mantuvo sus opciones de superar la fase de grupos.

Arabia Saudítambién terminó 0-0 en el último encuentro. Tras tres empates, el equipo de Bubista acabó segundo de grupo y alcanzó los dieciseisavos de final en su debut mundialista.

Fase Rival Resultado Fase de grupos España 0-0 Fase de grupos Uruguay 2-2 Fase de grupos Arabia Saudí 0-0 Dieciseisavos de final Argentina 2-3

El partido contra Argentina reforzó su legado

En la fase eliminatoria, Cabo Verde se enfrentó a la vigente campeona del mundo, Argentina. Muchos esperaban un partido desigual, pero los pupilos de Bubista prepararon otra sorpresa para el mundo del fútbol.

Aunque Cabo Verde estuvo dos veces por detrás en el marcador, logró igualar el partido en ambas ocasiones. Deroy Duarte marcó en la segunda parte y Sidney Lopes Cabral anotó un golazo en la prórroga.

El encuentro se decidió en el minuto 111. Tras un saque de esquina botado por Lionel Messi, Diney Borges marcó en propia puerta y Argentina ganó 3-2.

Pese a la derrota, Cabo Verde abandonó el Mundial como un héroe. El equipo compitió durante 120 minutos contra la campeona del mundo y perdió sus opciones a pocos minutos de una tanda de penaltis.

Después del partido, Bubista declaró que estaba más orgulloso de que el equipo hubiera representado dignamente al país y mostrado su identidad futbolística que del resultado.

¿Por qué el RS Berkane?

El RS Berkane se ha convertido en los últimos años en uno de los clubes más regulares del fútbol marroquí y africano. El equipo ganó la liga marroquí en 2025 y terminó segundo la temporada siguiente.

La pasada temporada, el club alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de la CAF y volverá a disputar la principal competición continental de clubes en la nueva campaña.

La misión de Bubista no se limitará a ganar el campeonato nacional. Se espera que:

prepare al equipo para la Liga de Campeones de la CAF;

saque el máximo partido de la plantilla actual;

construya un equipo capaz de soportar la presión internacional;

devuelva al Berkane a la lucha por el título marroquí

son las principales expectativas.

La disciplina táctica mostrada contra España, Uruguay y Argentina en el Mundial demostró que es un entrenador preparado para afrontar una misión así.

La Federación quería mantenerlo hasta 2030

La salida de Bubista puede suponer una situación inesperada para la Federación Caboverdiana de Fútbol. Después del Mundial, su presidente, Mário Semedo, declaró que el contrato del técnico se había ampliado antes del torneo y que seguían confiando en él de cara al Mundial de 2030.

Sin embargo, el éxito aumentó considerablemente el valor de Bubista en el mercado internacional. Tras sus resultados en el Mundial, era natural que clubes capaces de ofrecerle mejores condiciones económicas y deportivas mostraran interés.

La Federación tiene ahora dos asuntos principales por resolver:

hacer oficial la salida de Bubista; encontrar un sucesor capaz de mantener el sistema que construyó.

Si el nuevo entrenador implanta un estilo completamente distinto, el equilibrio colectivo formado durante seis años podría romperse. Por eso, para la Federación será más importante encontrar a un técnico capaz de continuar la filosofía existente que apostar por un nombre famoso.

¿Qué equipo deja Bubista?

El técnico no solo llevó a Cabo Verde al Mundial. También dio a la selección la confianza necesaria para creer en sus propias capacidades.

Durante la etapa de Bubista, los futbolistas no se limitaron a defender atrás contra los grandes rivales. El equipo presionó alto cuando fue necesario, organizó rápidos contraataques y no renunció a su plan de juego cuando estuvo por detrás en el marcador.

Su principal legado se refleja en los siguientes aspectos:

Área Resultado Logro histórico Primer Mundial Resultado mundialista Dieciseisavos de final Identidad del equipo Fútbol disciplinado y valiente Política de jugadores Unión de futbolistas locales y de la diáspora Reputación internacional Actuaciones dignas contra España, Uruguay y Argentina

El próximo entrenador recibirá un equipo preparado. Sin embargo, su tarea más difícil no será repetir los resultados, sino conservar la confianza y la unidad creadas por Bubista.

¿Está confirmada su salida?

En la situación actual, es necesario separar dos hechos:

el nombramiento de Bubista como entrenador principal del RS Berkane — confirmado oficialmente ;

su salida de la selección de Cabo Verde — esperada, aunque la Federación todavía no ha publicado un comunicado oficial independiente.

Por eso, de momento es más preciso decir que «Bubista ha sido nombrado en un club y su etapa con la selección está cerca de terminar» que afirmar categóricamente que «ha dejado oficialmente el combinado nacional».

Una era llega a su fin en Cabo Verde

Cuando Bubista asumió el equipo en 2020, la clasificación de Cabo Verde para el Mundial parecía un sueño enorme. Seis años después, no solo llevó al país a la Copa del Mundo, sino que creó un equipo capaz de competir contra Argentina hasta la prórroga.

Ahora el técnico debe demostrar su valía en el fútbol de clubes. En el RS Berkane se le exigirán resultados y trofeos desde el primer momento.

Para Cabo Verde queda abierta una pregunta aún más importante: ¿mantendrá la selección su nivel mundialista tras el entrenador que hizo historia o tendrá que construir una nueva era desde cero?

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