Proponen fragmentar un asteroide con una explosión nuclear

Se ha propuesto un nuevo método para neutralizar grandes asteroides que podrían amenazar la Tierra. Científicos chinos estudiaron la posibilidad de cambiar la trayectoria o fragmentar un asteroide de unos 100 metros de diámetro mediante un dispositivo nuclear. The Independent informó sobre ello.

Investigadores de la Academia China de Tecnología de Vehículos Lanzadores probaron distintos escenarios mediante modelos informáticos. Según sus conclusiones, crear primero un cráter más profundo en la superficie del asteroide y colocar después el dispositivo en esa zona podría aumentar la eficacia de la explosión.

Los cálculos indican que detonar un dispositivo nuclear a unos 30 metros de profundidad bajo la superficie del asteroide sería mucho más eficaz para cambiar su trayectoria que una explosión más superficial. El estudio también analizó la posibilidad de fragmentar un asteroide de unos 100 metros de diámetro utilizando 200 dispositivos con una potencia equivalente a la de la bomba de Hiroshima.

Según los científicos, esta tecnología podría ser importante cuando un asteroide peligroso para la Tierra se aproxime en un plazo breve. En algunas situaciones, podría no haber tiempo suficiente para desviar el asteroide hacia una trayectoria segura mediante otros métodos.

También se han realizado otros experimentos prácticos de defensa planetaria. Por ejemplo, durante la misión DART de la NASA en 2022, una nave espacial impactó contra un asteroide y logró cambiar su órbita.

No obstante, los investigadores subrayan que el método nuclear sigue siendo por ahora un enfoque teórico en fase de modelización. El nuevo estudio podría contribuir a perfeccionar las tecnologías destinadas a proteger la Tierra de grandes cuerpos celestes que puedan amenazarla en el futuro.