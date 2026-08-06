Lionel Messi protagoniza un regreso fantástico con el Inter Miami

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, mostró todo su talento en su primera titularidad tras regresar del Mundial. En el partido de la Leagues Cup contra el Atlético de San Luis, el delantero marcó dos goles y dio una asistencia, contribuyendo enormemente a la victoria por 4-2 de su equipo. Goal.com informa .

Según Goal.com, el encuentro comenzó de forma inmejorable para los visitantes, ya que David Rodríguez adelantó al Atlético de San Luis con un gol tempranero. Sin embargo, el conjunto local reaccionó rápidamente y Lionel Messi igualó el marcador con una magnífica volea directa tras un centro de Noah Allen. Después, Telasco Segovia puso por delante al club de Miami, antes de que Messi volviera a marcar justo antes del descanso.

Un disparo digno del arte de Picasso

Pero el momento más memorable del encuentro fue el primer gol de Lionel Messi. El entrenador del Inter Miami , Guillermo Hoyos, no ocultó su admiración por la técnica de la estrella argentina. Según sus palabras, controlar limpiamente el balón en el aire en una situación tan compleja y enviarlo a la portería con un potente disparo es una auténtica obra de arte.

« Si hablamos de pintura, esto es como una obra de Picasso », declaró el entrenador, citado por el medio. Su segundo gol en este partido también convirtió a Lionel Messi en el máximo goleador histórico de la Leagues Cup. Elevó su cuenta a 14 tantos y superó al delantero del LAFC Denis Bouanga.

La noche histórica de Noah Allen y la ausencia de Suárez

El joven defensa del equipo, Noah Allen, también logró un registro histórico al dar por primera vez tres asistencias en un mismo partido. Sus inteligentes pases propiciaron los dos goles de Messi y el tanto de Segovia. El club de Miami no pudo contar con su experimentado delantero Luis Suárez, suspendido. El uruguayo cumple una sanción de seis partidos por su conducta violenta hacia un miembro de Seattle Sounders en la final del torneo de 2025.

Aun así, el espectacular regreso de Lionel Messi da una gran confianza al Inter Miami, que busca repetir el título conquistado en 2023. El equipo continuará su recorrido el sábado contra el club mexicano Monterrey.