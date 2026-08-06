Suno empieza a etiquetar las canciones creadas con inteligencia artificial

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Suno empieza a etiquetar las canciones creadas con inteligencia artificial

La popular plataforma Suno, que permite crear música con inteligencia artificial, anunció el lanzamiento de nuevas herramientas para añadir marcadores especiales a sus canciones, limitar las descargas y proteger los derechos de autor. Según TechCrunch y un comunicado de la empresa, estas medidas representan un paso importante en un contexto marcado por las demandas presentadas sucesivamente por sellos discográficos y asociaciones de artistas. Más información en Techcrunch.com informa .

En una publicación de su blog, el fundador y director ejecutivo de Suno, Mikey Shulman, señaló que la plataforma busca fomentar la creación original y, al mismo tiempo, permitir que más personas creen música mediante herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, últimamente algunos usuarios intentaban obtener ingresos subiendo canciones generadas por IA a otras plataformas de streaming y burlando sus sistemas, lo que se había convertido en uno de los principales focos de conflicto.

Protección de los derechos de autor y las pistas de audio

De acuerdo con su nueva política, Suno comenzará a utilizar marcas de agua inaudibles y huellas digitales de audio para prevenir abusos en otras plataformas de streaming. Por ahora, se desconoce si la empresa utilizará el sistema Synth ID de Google o implementará una solución nueva. La start-up también llegó a un acuerdo con Musixmatch, proveedor de letras musicales, e integró su sistema de detección de derechos de autor Sentinal.

« Estas herramientas se han diseñado para ser duraderas y resistentes a la manipulación, sin afectar la experiencia de escucha », afirmó Mikey Shulman. Según explicó, la principal tarea de la empresa es ofrecer a artistas y plataformas herramientas de transparencia y facilitar la colaboración en todo el sector.

Normas comunitarias y problemas legales

La empresa también anunció que desarrollará una nueva política de descargas para limitar la distribución masiva en plataformas de streaming. Al mismo tiempo, Suno modificó sus normas comunitarias para prohibir estrictamente los « audios engañosos presentados como auténticos » y « el uso no autorizado de la voz o la apariencia de una persona real ».

Estos cambios llegan mientras la start-up atraviesa un periodo de graves problemas legales. Universal Music Group (UMG) y Sony Music Group demandaron a Suno en Estados Unidos con el respaldo de la Recording Industry Association of America (RIAA). Un tribunal alemán también falló a favor de la agencia de licencias GEMA y afirmó que Suno infringía los derechos de autor. Además, se informó de que una filtración de datos ocurrida a finales del año pasado afectó a 55 millones de usuarios y provocó una demanda colectiva en Massachusetts.

SunoInteligencia ArtificialDerechos De AutorTecnologíaStreaming
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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