La nueva antena Starlink V5 no admite la tarifa económica Standby Mode

Según informa ixbt.com, la antena satelital Starlink V5 de nueva generación, presentada por SpaceX, carece de una función importante frente a sus versiones anteriores. El nuevo dispositivo no funciona con la tarifa económica que permite reducir temporalmente el pago mensual, lo que impone restricciones adicionales a los usuarios. Ixbt.com informa .

Según los datos disponibles, se trata del modo Standby Mode, introducido en agosto de 2025, que permite mantener la conexión a la red por 10 dólares al mes sin interrumpir por completo el servicio. En este modo, la velocidad de Internet se reduce a aproximadamente 0,5 Mbit/s, aunque sigue siendo suficiente para intercambiar mensajes de texto y recibir actualizaciones importantes. Los propietarios de los antiguos terminales Starlink V4 todavía pueden utilizar esta función.

Actualizaciones técnicas y cambios de velocidad

Sin embargo, esta posibilidad aún no está disponible para los propietarios de la nueva «antena parabólica» Starlink V5. Ahora deben suspender completamente el servicio en lugar de cambiar temporalmente a un modo más barato. Aun así, el nuevo hardware ha mejorado notablemente: sus dimensiones de 30,6 x 38,4 cm lo hacen mucho más compacto que el modelo V4 anterior.

El peso del dispositivo también se redujo, de 2,9 kilogramos a 1,1 kilogramos. Según SpaceX, el nuevo terminal consume menos electricidad y está mejor protegido contra el sobrecalentamiento. Se espera que esto reduzca considerablemente el riesgo de disminución de la velocidad de Internet en climas cálidos.

Geografía del despliegue y perspectivas

En cuanto a las especificaciones técnicas del dispositivo, su velocidad máxima de descarga está fijada en más de 375 Mbit/s. Como comparación, el modelo Starlink V4 podía ofrecer velocidades superiores a 400 Mbit/s. Aunque el modelo V5 queda ligeramente por detrás en velocidad máxima, su eficiencia energética y resistencia al calor se consideran ventajas importantes.

Actualmente, Starlink V5 solo se comercializa de forma limitada para usuarios de Internet residencial en algunas zonas de Estados Unidos. A medida que aumente el volumen de producción, SpaceX planea ampliar gradualmente su área de comercialización. Por ahora, no existe información oficial sobre la fecha de llegada a los mercados internacionales ni sobre un programa para sustituir las antenas V4 antiguas por las nuevas.