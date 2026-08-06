Real Madrid ficha a Yan Diomande por 140 millones de euros

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Real Madrid ficha a Yan Diomande por 140 millones de euros

El Real Madrid ha anunciado oficialmente un fichaje de gran impacto en el mercado de verano: el talentoso delantero Yan Diomande, que militaba en el RB Leipzig, se incorpora al club. Según informa GOAL.com, el traspaso asciende a 140 millones de euros, incluidos los bonus, una cifra que podría convertirlo en el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco. Tal y como informa GOAL.com.

El contrato firmado por ambas partes se extiende hasta junio de 2033, mientras que la parte fija garantizada del traspaso asciende a 125 millones de euros. Además, se abonarán otros 10 millones por objetivos fáciles de cumplir y 5 millones adicionales si se alcanzan metas más exigentes. Si se cumplen todos los indicadores, el fichaje de Yan Diomande establecerá un nuevo récord para el Real Madrid.

Un giro espectacular en la carrera por el fichaje

El Paris Saint-Germain era considerado inicialmente el principal candidato para hacerse con este joven futbolista. El club parisino estuvo cerca de cerrar el acuerdo durante mucho tiempo, pero la directiva del Real Madrid aceleró en la fase final del mercado y resolvió la operación a su favor, dejando atrás a su rival.

El ascenso de Yan Diomande en el fútbol profesional ha sido vertiginoso. Hace apenas dos años, todavía estudiaba en la academia DME, en Florida. Después, el marfileño jugó en el Leganés y el RB Leipzig, y la pasada temporada marcó 12 goles y dio 8 asistencias en la Bundesliga, llamando la atención de los principales clubes europeos.

Un nuevo quebradero de cabeza para José Mourinho

La llegada de esta estrella ofrecerá varias posibilidades positivas al entrenador José Mourinho, pero también le planteará un importante dilema en la composición del equipo. Capaz de jugar en cualquier posición del ataque, Diomande tendrá que competir por un puesto en el once titular con las demás estrellas del Real Madrid.

Actualmente, la línea ofensiva del club madrileño es extremadamente competitiva, con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe y Gonzalo García a disposición del técnico. La incorporación de Yan Diomande elevará aún más el potencial ofensivo del equipo y exigirá una mayor flexibilidad táctica del cuerpo técnico.

Cabe recordar que el delantero, que representó a Costa de Marfil en el Mundial de 2026, también brilló en el panorama internacional y ayudó a su selección a alcanzar la fase de play-offs. Ahora se espera que continúe sus brillantes actuaciones a nivel de clubes ante los aficionados españoles.

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