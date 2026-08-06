Ferran Torres abre el camino al PSG: ahora la decisión está en manos del Barcelona...

El delantero del Barcelona Ferran Torres no se opone a continuar su carrera en París. Según la prensa española, el jugador de 26 años ha dado luz verde a su fichaje por el PSG, pero la parte más complicada de la operación aún está por llegar.

Ahora todo depende de la oferta oficial del club parisino y de las condiciones que establezca el Barcelona. El plan de los catalanes con otro delantero estrella podría hacer que este traspaso resulte aún más interesante.

La llamada personal de Luis Enrique cambió la situación

española Sport.es Según el medio español Sport.es, el entrenador del PSG Luis Enrique ha señalado a Ferran Torres como uno de sus principales objetivos para el mercado de verano.

El técnico español habló personalmente con el jugador y le aseguró que tendría un papel importante en el equipo parisino. Se señala que esta conversación llevó a Torres a aceptar estudiar la propuesta del campeón de Francia.

Luis Enrique conoce bien las cualidades del delantero. Cuando dirigía a la selección española, confió regularmente en Torres. El entrenador valora su capacidad para jugar en varias posiciones del ataque, su intensidad en la presión alta y su olfato goleador.

Mundo Deportivo también informó de que hubo contactos entre el PSG y el entorno del jugador, y que las negociaciones se desarrollan en un ambiente positivo.

El Barcelona no quiere venderlo, pero tampoco ha cerrado la puerta

El contrato actual de Ferran Torres con el Barcelona está vigente hasta el 30 de junio de 2027. El club catalán planea ampliar su vínculo.

Sin embargo, si recibe una oferta económica adecuada, el club podría estudiar el traspaso. Vender al futbolista ahora permitiría al Barcelona ingresar una cantidad importante y eliminar el riesgo relacionado con la proximidad del final de su contrato.

Al mismo tiempo, la prensa española está difundiendo informaciones contradictorias sobre la situación. AS asegura que el Barcelona no ha puesto a Torres en venta y que todavía no ha recibido una oferta oficial del PSG. A 6 de agosto, la propuesta concreta del club parisino aún no había llegado a los catalanes.

Por lo tanto, de momento no existe un acuerdo definitivo para el traslado del jugador a París. El consentimiento de Torres puede ser un paso importante, pero la decisión final corresponde a los clubes.

¿La venta de Torres Julian Alvarezle abriría el camino?

El Barcelona trabaja en la reconstrucción de su ataque. Uno de los principales objetivos del club catalán es Julian Alvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Según la emisora Cadena SER, el Barcelona ha preparado una oferta de unos 100 millones de euros por el argentino. Sin embargo, el club madrileño no tiene intención de dejarlo marchar fácilmente.

Una posible venta de Ferran Torres podría permitir a los catalanes:

— aumentar el presupuesto para fichajes;

— reducir la masa salarial;

— ampliar sus opciones para inscribir a un nuevo delantero.

Por ello, la oferta del PSG podría influir no solo en el futuro de Torres, sino también en toda la estrategia de fichajes del Barcelona.

El PSG ha preparado fondos para un nuevo delantero

El club parisino también está realizando cambios en su línea ofensiva. El PSG Randal Kolo Muanivendió a Randal Kolo Muani a la Juventus por 38 millones de euros, más hasta 12 millones en variables. El delantero francés firmó con el club turinés hasta 2031.

Este traspaso proporcionó al PSG margen financiero para fichar a un nuevo delantero. Luis Enrique estaría a favor de incorporar a Torres, a quien conoce bien y cuyo perfil encaja con sus exigencias tácticas.

¿Cuándo se dará el paso decisivo?

Según la prensa española, las partes implicadas conocen la posibilidad del traspaso. Está previsto intensificar las negociaciones antes de que Ferran Torres vuelva a los entrenamientos del Barcelona.

Se espera que el futbolista se reincorpore al equipo el 12 de agosto. Su conversación con la directiva del club podría aclarar su futuro.

En la situación actual quedan tres condiciones principales: el PSG debe enviar una oferta oficial, el Barcelona debe aceptar las condiciones económicas y Torres debe alcanzar un acuerdo personal con el club parisino.

Por tanto, el traspaso podría estar más cerca, pero el acuerdo aún no está cerrado. La gran incógnita es cuánto ofrecerá el PSG y si el Barcelona aceptará vender a su delantero.

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