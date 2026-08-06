Los taxis autónomos de Uber y Wayve obtienen por primera vez una licencia en Londres

El organismo de transporte de Londres (TfL) concedió a Uber y a Wayve, desarrolladora de software para automóviles, licencias oficiales para probar taxis autónomos en la capital británica. Este importante paso representa uno de los primeros avances prácticos hacia la introducción de vehículos de transporte innovadores en la ciudad y la evolución de la movilidad urbana. Según Ixbt.com informa.

Según ixbt.com, el TfL otorgó permisos especiales para 15 vehículos eléctricos Ford Mustang Mach-E equipados con el software de conducción autónoma de Wayve, además de un conjunto de cámaras y radares modernos. Durante la fase inicial del proyecto, siempre habrá un operador en el asiento del conductor para garantizar la seguridad. Podrá recuperar el control en cualquier momento si fuera necesario, aunque el proceso principal estará completamente gestionado por la inteligencia artificial y el software.

Planes futuros y medidas de seguridad

Para pasar a la siguiente fase y operar los vehículos sin conductor, Uber y Wayve deberán obtener un permiso adicional de la Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), el organismo público competente. Por su parte, los representantes de Transport for London afirmaron que vigilarán constantemente los desplazamientos de estos robotaxis y estarán preparados para intervenir de inmediato si detectan cualquier amenaza para la seguridad de los pasajeros.

Según la información difundida por las empresas, decenas de miles de residentes de la ciudad ya se han inscrito en la lista de espera para probar el servicio. En las últimas ocho semanas, más de 100 000 londinenses se han unido a esta lista especial. Los primeros viajes de prueba estarán disponibles durante el verano para algunos usuarios registrados, tras lo cual el servicio se abrirá gradualmente al público general.

Reacción del público y preocupaciones

Sin embargo, la noticia provocó una fuerte oposición entre los taxistas tradicionales de la ciudad y sus sindicatos. Los conductores locales temen que la llegada de los robotaxis ponga en riesgo miles de puestos de trabajo. Los representantes sindicales también advirtieron que podrían aumentar los accidentes en las carreteras y pidieron al organismo de transporte que aborde la cuestión con extrema cautela.