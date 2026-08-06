El delantero del Milan Santiago Giménez despierta un fuerte interés en Portugal

Mientras el mercado de fichajes del fútbol europeo avanza a toda velocidad, el delantero del Milan Santiago Giménez ha despertado un serio interés por parte de uno de los grandes clubes portugueses. Según Goal.com, el jugador de la selección mexicana y del Milan se ha convertido en objetivo del FC Porto, y ya se han iniciado los primeros contactos entre las partes. Goal.com informa de ello.

Según la información publicada por el prestigioso diario portugués A Bola, el FC Porto trabaja seriamente en el fichaje de Santiago Giménez con el objetivo de reforzar su plantilla de campeón vigente. El entrenador del FC Porto, Francesco Farioli, quiere contar con el delantero mexicano y se ha puesto personalmente en contacto con él para hablarle de los grandes objetivos del club.

El contacto entre el entrenador y el jugador

El técnico y el delantero se conocieron en los Países Bajos, cuando Santi jugaba en el Feyenoord y Farioli dirigía al Ajax. Durante su conversación, el entrenador volvió a demostrar el gran respeto que siente por el jugador. También hablaron de la necesidad urgente del equipo de incorporar a un delantero de alto nivel, debido a la baja por lesión del español Samu.

Santiago Giménez expresó su satisfacción por el interés del FC Porto, aunque subrayó que la decisión final sobre el traspaso corresponde a la directiva del Milan. Actualmente, la directiva del FC Porto continúa negociando con la agente del futbolista, Rafaela Pimenta, y analiza las condiciones del acuerdo.

Las exigencias del Milan y las condiciones del traspaso

El FC Porto planea incorporar al jugador cedido con opción de compra. Sin embargo, el Milan prefiere un enfoque diferente y quiere realizar un traspaso definitivo del delantero para ingresar al menos 25 millones de euros.

Después de que el club italiano regrese de su gira por Australia, se reunirá cara a cara con el jugador y sus representantes para definir la estrategia de los últimos días del mercado. Si el delantero mexicano es vendido, el Milan podría considerar a Breel Embolo como alternativa de recambio para Gonçalo Ramos.