El delantero del Milan Santiago Giménez despierta un fuerte interés en Portugal

·38·Deportes
El delantero del Milan Santiago Giménez despierta un fuerte interés en Portugal

Mientras el mercado de fichajes del fútbol europeo avanza a toda velocidad, el delantero del Milan Santiago Giménez ha despertado un serio interés por parte de uno de los grandes clubes portugueses. Según Goal.com, el jugador de la selección mexicana y del Milan se ha convertido en objetivo del FC Porto, y ya se han iniciado los primeros contactos entre las partes. Goal.com informa de ello.

Según la información publicada por el prestigioso diario portugués A Bola, el FC Porto trabaja seriamente en el fichaje de Santiago Giménez con el objetivo de reforzar su plantilla de campeón vigente. El entrenador del FC Porto, Francesco Farioli, quiere contar con el delantero mexicano y se ha puesto personalmente en contacto con él para hablarle de los grandes objetivos del club.

El contacto entre el entrenador y el jugador

El técnico y el delantero se conocieron en los Países Bajos, cuando Santi jugaba en el Feyenoord y Farioli dirigía al Ajax. Durante su conversación, el entrenador volvió a demostrar el gran respeto que siente por el jugador. También hablaron de la necesidad urgente del equipo de incorporar a un delantero de alto nivel, debido a la baja por lesión del español Samu.

Santiago Giménez expresó su satisfacción por el interés del FC Porto, aunque subrayó que la decisión final sobre el traspaso corresponde a la directiva del Milan. Actualmente, la directiva del FC Porto continúa negociando con la agente del futbolista, Rafaela Pimenta, y analiza las condiciones del acuerdo.

Las exigencias del Milan y las condiciones del traspaso

El FC Porto planea incorporar al jugador cedido con opción de compra. Sin embargo, el Milan prefiere un enfoque diferente y quiere realizar un traspaso definitivo del delantero para ingresar al menos 25 millones de euros.

Después de que el club italiano regrese de su gira por Australia, se reunirá cara a cara con el jugador y sus representantes para definir la estrategia de los últimos días del mercado. Si el delantero mexicano es vendido, el Milan podría considerar a Breel Embolo como alternativa de recambio para Gonçalo Ramos.

MilanSantiago GiménezPortoFichajeSerie A
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15La Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesLa Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesHoy, 18:58Manchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoManchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoHoy, 18:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)