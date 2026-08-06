Por qué Mikel Arteta sigue los pasos de Arsène Wenger y Pep Guardiola

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se ha convertido en uno de los mejores técnicos de Europa, en parte porque se formó bajo la tutela de dos grandes maestros del fútbol moderno: Arsène Wenger y Pep Guardiola. En una entrevista concedida a Goal, el exguardameta del Arsenal Graham Stack destacó que el técnico español había incorporado a su estilo de gestión las mejores cualidades de estos dos entrenadores geniales. Así lo informa Goal.com.

Mikel Arteta comenzó su carrera como futbolista en la famosa academia del Barcelona, antes de defender los colores del Paris Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad y Everton. Tras fichar por el Arsenal en 2011, el centrocampista jugó durante cinco años bajo las órdenes de Arsène Wenger. Después de colgar las botas, inició de inmediato su carrera como entrenador al incorporarse al cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, donde aprendió de otro técnico de élite.

El camino como entrenador y los primeros desafíos

Nombrado entrenador del Arsenal a finales de 2019, Arteta empezó pronto a ganarse la confianza de los aficionados al conquistar la FA Cup y la Community Shield con el equipo. Sin embargo, sus tres segundos puestos consecutivos en la Premier League habían despertado dudas entre los críticos. A pesar de ello, la temporada pasada el Arsenal conquistó el campeonato nacional por primera vez desde su legendaria campaña invicta de 2003-2004, despejando todas las dudas.

Según Goal.com, el exguardameta Graham Stack subrayó especialmente las similitudes entre Wenger y Arteta. Stack recordó que, cuando trabajaba en el cuerpo técnico del Watford, se enfrentó al Arsenal en el Emirates Stadium durante la pandemia de coronavirus y pudo observar de cerca cómo Mikel Arteta había construido su equipo.

Disciplina firme y desarrollo de los futbolistas

Según Stack, Arteta tiene un talento extraordinario para establecer relaciones cercanas con sus jugadores y mejorar su rendimiento. Al mismo tiempo, ha demostrado ser inflexible con los futbolistas que perjudican el ambiente del vestuario o actúan en contra del objetivo colectivo. El especialista señala que Arteta nunca teme tomar decisiones difíciles y trascendentales, una cualidad que también recuerda a Arsène Wenger.

Hoy, los expertos en fútbol creen que Mikel Arteta podría construir en el Arsenal una dinastía duradera, como la de Arsène Wenger, y convertirse en el primer entrenador de la historia del club en levantar la Champions League. Formado por los mejores técnicos y con una filosofía propia, Arteta ya demuestra que está capacitado para superar estos retos.