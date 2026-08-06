eBay amplía el alcance de sus ventas en directo

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eBay amplía el alcance de sus ventas en directo

La famosa plataforma de comercio electrónico eBay está prestando especial atención al desarrollo de su negocio de ventas en directo. Según informa Techcrunch.com, al cierre del segundo trimestre, el volumen total de ventas en la plataforma casi se multiplicó por ocho interanual, mientras que el número de espectadores y el tiempo de visualización aumentaron considerablemente. Al respecto, Techcrunch.com informa .

Ante este crecimiento, la dirección de la empresa planea implementar el servicio eBay Live en otros mercados internacionales durante las próximas semanas y meses. En una reunión con inversores, el CEO de eBay, Jamie Iannone, destacó que estos resultados habían reforzado su confianza en que las transmisiones en directo aumentan la participación de los compradores y les ayudan a descubrir nuevas oportunidades.

¿Cómo están influyendo las transmisiones en directo en el volumen de ventas?

Según los datos de la empresa, más del 90 % de los vendedores que realizan transmisiones en directo con regularidad han registrado un aumento de sus ventas. Además, quienes utilizan este formato consiguen vender tres veces más productos que quienes no lo usan. Los compradores también muestran interés: quienes adquieren artículos de colección por primera vez gastan un 70 % más que quienes compran mediante el método tradicional.

Cabe destacar que eBay probó esta función por primera vez en 2022 en Estados Unidos, de forma privada. Posteriormente, se lanzó en países como Reino Unido, Alemania, Australia, Francia, Italia y Canadá. El mes pasado, la empresa abandonó el modelo exclusivo por invitación y puso en marcha un sistema de autoservicio para vendedores de más de 300 categorías, entre ellas electrónica, moda y artículos de colección.

La competencia del mercado y los planes futuros

Actualmente, las ventas en directo en Estados Unidos han dejado de ser un simple experimento y se están convirtiendo en una importante línea de negocio. Competidores como Whatnot y TikTok Shop también están muy activos en este mercado. Whatnot, en particular, está valorada en más de 11 mil millones de dólares, mientras que TikTok Shop está probando suscripciones de pago y descuentos exclusivos para sus clientes.

En un contexto de creciente competencia, eBay también ha mejorado las capacidades técnicas de su plataforma. Según su CEO, se han actualizado las funciones de búsqueda de la página de inicio y de la aplicación móvil para facilitar la localización de eventos. También se ha agilizado la creación de transmisiones, la preparación del inventario y la respuesta a las pujas para hacer más cómodo el proceso de venta.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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