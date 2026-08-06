Raphinha se enfrenta a una dura competencia por un puesto de titular en Barcelona

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Raphinha se enfrenta a una dura competencia por un puesto de titular en Barcelona

Según la información publicada por un medio deportivo, el brasileño Raphinha tendrá que afrontar una dura competencia para conservar su lugar en Barcelona la próxima temporada. Hace dos años, la competencia era prácticamente inexistente para el extremo, que firmó una temporada extraordinaria con el club catalán, marcando 34 goles y dando 26 asistencias. Sin embargo, la pasada campaña fue algo más complicada debido a las lesiones, y sus cifras bajaron a 21 goles y 8 asistencias. Goal.com lo informa .

La directiva del club y el cuerpo técnico trabajaron activamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar la plantilla. Como resultado, Barcelona incorporó a varios jugadores, una situación que pone en riesgo la posición de Raphinha en el once titular. Marcus Rashford, que dejó el equipo, registró 14 goles y el mismo número de asistencias durante el periodo anterior, aunque no pudo ofrecer una competencia real al brasileño.

Fuerte competencia y nuevos fichajes

Según la información deportiva, los últimos fichajes del club han llevado la competencia en la línea ofensiva a un nivel completamente nuevo. En particular, Anthony Gordon y Jesse Bissouma se incorporaron al equipo, mientras que Karim Adeyemi también puede actuar como extremo izquierdo cuando sea necesario. Estos jugadores destacan por su presión alta, velocidad y capacidad goleadora.

En especial, el fichaje de Anthony Gordon obligará a Raphinha a mostrar su mejor versión. Si no quiere perder su puesto en el once titular, deberá darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido. Se espera que las características de los nuevos jugadores aumenten aún más el potencial ofensivo del equipo.

La confianza de Hansi Flick y las perspectivas de futuro

A pesar de ello, Raphinha sigue contando con la plena confianza del entrenador Hansi Flick. El técnico alemán siempre ha creído en las capacidades del futbolista y lo ha apoyado incluso durante sus periodos más complicados. El respaldo del entrenador, sin duda, ayudará psicológicamente al brasileño.

Sin embargo, la aparición de una fuerte competencia demuestra cuánto ha crecido el nivel interno del equipo de Barcelona. Contar con dos candidatos de calidad para cada posición da al entrenador una gran libertad para realizar cambios tácticos, mientras el conjunto catalán lucha por los trofeos durante toda la temporada.

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Jahongir Tursunov
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