¿Volverá Marcus Rashford al Manchester United o será traspasado

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¿Volverá Marcus Rashford al Manchester United o será traspasado

El futuro del delantero de la selección inglesa Marcus Rashford genera un intenso debate en el mundo del fútbol, según informa Goal.com.

Según Goal.com, Marcus Rashford pasó las últimas temporadas cedido en el Barcelona y el Aston Villa. A pesar de sus buenas actuaciones con el club catalán, el Barcelona no ejerció la opción de compra. El Aston Villa tampoco quiso quedarse con el jugador. Como consecuencia, el futbolista de 28 años se verá obligado a regresar al Manchester United después del Mundial de Norteamérica.

Según Lee Sharpe, Rashford puede ser un activo valioso para el club

El exextremo del Manchester United, Lee Sharpe, analizó la situación de Marcus Rashford en una entrevista realizada en colaboración con NetBet. Según sus palabras, el jugador tiene un potencial enorme, pero el principal problema está en su estado mental y en su actitud respecto a su futuro en el club.

Sharpe afirma que, antes de marcharse, Rashford parecía desinteresado en el equipo y no daba el máximo sobre el terreno de juego. Se desconoce si la causa fueron problemas personales o desacuerdos con el cuerpo técnico, pero está claro que su talento podría beneficiar enormemente a cualquier equipo.

La posibilidad de un nuevo contrato y los riesgos de un traspaso

Aunque la relación entre el club y el jugador sigue siendo complicada, no se descarta por completo la posibilidad de firmar un nuevo contrato. Si Marcus Rashford no piensa únicamente en otros equipos, su regreso podría ayudar mucho al Manchester United.

Según los expertos, el cuerpo técnico, incluido Michael Carrick, está dispuesto a acercarse al jugador y apoyarlo. Sin embargo, la principal duda sigue siendo si el propio Marcus quiere formar parte de este equipo. Se espera que la situación se resuelva antes del cierre del mercado de fichajes de verano de 2026.

Marcus RashfordManchester UnitedFC BarcelonaSelección InglesaFichajes
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