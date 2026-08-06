Mikel Arteta elogió la actitud de su equipo tras la derrota ante el Real Betis

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Mikel Arteta elogió la actitud de su equipo tras la derrota ante el Real Betis

En un amistoso de pretemporada disputado en Dublín, el Arsenal cayó por 1-3, y no por 1-5, ante el Real Betis. Según ESPN, esta derrota no preocupó al entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, pero la furiosa reacción de los jugadores en el vestuario sí le dejó satisfecho. Goal.com informa al respecto.

El partido, disputado ante las gradas llenas del Aviva Stadium, le salió caro al Arsenal debido a sus graves errores defensivos. El equipo español se adelantó por dos goles desde el inicio gracias a los precisos disparos de Rodrigo Riquelme y Nelson Deossa. Piero Hincapié recortó distancias, pero el exjugador del West Ham Pablo Fornals volvió a ampliar la ventaja justo antes del descanso.

Errores defensivos y ambiente en el descanso

Aunque Mikel Arteta quedó decepcionado por los graves errores cometidos por sus jugadores durante el partido, valoró positivamente la reacción emocional del equipo en el descanso. El técnico español destacó que la frustración y el enfado de los futbolistas por sus propios errores eran una buena señal.

«Estaban muy decepcionados y se hablaron con dureza. Estaban enfadados, pero eso es bueno. Es exactamente lo que necesitamos», declaró Mikel Arteta, según ESPN.

Según el entrenador, el Arsenal utilizó a 25 jugadores durante el partido, algo que también influyó en cierta medida en el estado general del equipo. A diferencia del encuentro anterior, ganado por 4-1 ante el Girona, esta vez el conjunto perdió su ritmo habitual, pese a no realizar cambios en el once inicial.

Próximos planes y conclusiones positivas

Arteta reconoció que el equipo jugó bien durante algunos minutos de la primera parte, pero admitió que le faltó competitividad alrededor del área. En su opinión, estos resultados negativos darán a los jugadores una motivación adicional para trabajar aún más duro.

Este amistoso de pretemporada debería ser una lección importante para el Arsenal, que busca corregir sus problemas defensivos y mejorar la calidad de su juego antes de la nueva temporada.

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